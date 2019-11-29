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РИА Новости

Украина потребовала запретить участие крымчан в форуме ООН

11:53 29.11.2019
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© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Украинская сторона написала письмо в секретариат ООН, чтобы не допустить участия крымчан в форуме под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня. В первый день форума делегация Украины сорвала выступление российского представителя - депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. До этого в визе в Швейцарию было отказано главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от Крыма Ивану Абажеру. Также на форум в качестве участников не были допущены представители крымско-татарского народа.
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"Украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили на форум", - сказала РИА Новости Гридчина, которая находится в Женеве и участвует в форуме.
По ее словам, Украина мотивирует свою позицию тем, что крымчане могут посещать международные площадки только в составе украинской делегации.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Руслан БальбекИван АбажерВладимир ПутинЖенева (город)КрымСевастопольООНВ мире
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