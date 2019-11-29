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РИА Новости

Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров

11:52 29.11.2019 (обновлено: 12:04 29.11.2019)
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© Sputnik / Shota NozadzeАкция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
© Sputnik / Shota Nozadze
ТБИЛИСИ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции вывели с проходящей в центре Тбилиси акции оппозиционеров, в том числе бывшего мэра столицы Гиги Угулава, заявил правоохранитель журналистам.
"Они не задержаны, их вывели с территории акции",- заявил полицейский журналистам.
Грузинские телекомпании сообщают, что митингующие начали акцию у здания парламента, а затем переместились к Национальной библиотеке, где проходит встреча министра юстиции Грузии Теи Цулукиани с ее коллегами. В эти минуты оппозиция проводит там акцию. Угулава позже сообщил журналистам, что полицейские его задержали, увезли на своей машине подальше от проходящей акции, но затем отпустили.
Оппозиционеры митингуют в Тбилиси с целью внесения изменений в избирательную систему.
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