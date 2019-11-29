Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров

Грузинские телекомпании сообщают, что митингующие начали акцию у здания парламента, а затем переместились к Национальной библиотеке, где проходит встреча министра юстиции Грузии Теи Цулукиани с ее коллегами. В эти минуты оппозиция проводит там акцию. Угулава позже сообщил журналистам, что полицейские его задержали, увезли на своей машине подальше от проходящей акции, но затем отпустили.