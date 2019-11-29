Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт

"В описанной схеме злоумышленники действуют по аналогии с мошенничеством, при котором предлагают жертве поделить пополам содержимое "найденного" кошелька с дальнейшим появлением его "владельца". Выглядит это обычно так: заметив кошелёк, человек его поднимает, и к нему тут же подходит мошенник под видом простого прохожего, желающего разделить находку", - рассказал эксперт.

"К моменту, когда незнакомец исчезает, и у жертвы остается половина суммы, моментально появляется "хозяин" потерянного кошелька и требует вернуть все лежавшие в нем деньги. Затем ситуация усугубляется фейковыми свидетелями и угрозами вызвать полицию", - добавил он.

По словам эксперта, при встрече с мошенниками у банкоматов не стоит паниковать и поддаваться на провокации, соглашаться на вызов сотрудников полиции. "Помните, что почти каждый банкомат сегодня оснащён видеокамерой. Причем, как правило, они есть не только внутри, но и вокруг, и направлены на банкомат, а значит, видеозапись и журнал действий с банкоматом подтвердит, что операцию вы не совершали", - пояснил он.