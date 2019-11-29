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РИА Новости

Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт

12:21 29.11.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты
Банковские карты
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Мошенничество с забытыми в банкомате картами, с которых якобы сняли деньги, схоже с разделом содержимого "найденных" кошельков, рассказал РИА Новости начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Ранее в пятницу пользователь Facebook Серж Гатилов рассказал, что злоумышленники с целью вымогательства денег у россиян адаптировали старую схему мошенничества с якобы потерявшимися кошельками – теперь они "забывают" карты в банкоматах. Следующий в очереди может автоматически вынуть карту, чтобы самому использовать банкомат. После этого владелец "забытой" карты возвращается, утверждает, что с нее была снята некоторая сумма денег, и с угрозами требует их вернуть.
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"В описанной схеме злоумышленники действуют по аналогии с мошенничеством, при котором предлагают жертве поделить пополам содержимое "найденного" кошелька с дальнейшим появлением его "владельца". Выглядит это обычно так: заметив кошелёк, человек его поднимает, и к нему тут же подходит мошенник под видом простого прохожего, желающего разделить находку", - рассказал эксперт.
"К моменту, когда незнакомец исчезает, и у жертвы остается половина суммы, моментально появляется "хозяин" потерянного кошелька и требует вернуть все лежавшие в нем деньги. Затем ситуация усугубляется фейковыми свидетелями и угрозами вызвать полицию", - добавил он.
По словам эксперта, при встрече с мошенниками у банкоматов не стоит паниковать и поддаваться на провокации, соглашаться на вызов сотрудников полиции. "Помните, что почти каждый банкомат сегодня оснащён видеокамерой. Причем, как правило, они есть не только внутри, но и вокруг, и направлены на банкомат, а значит, видеозапись и журнал действий с банкоматом подтвердит, что операцию вы не совершали", - пояснил он.
Банковские карты
10:57
Эксперты прокомментировали новый способ кражи денег с банковских карт
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