Эксперт рассказал, где будут востребованы квантовые компьютеры

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Создание квантового компьютера окажет влияние на развитие вооружения и военной техники, но также принесет благо в виде помощи ученым в создании лекарств от онкологии и ВИЧ, считает научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Создание квантового компьютера окажет влияние на развитие вооружения и военной техники, но также принесет благо в виде помощи ученым в создании лекарств от онкологии и ВИЧ, считает научный руководитель Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш.

"Создание квантовых компьютеров, безусловно, окажет серьезное влияние на развитие вооружений, военной и специальной техники. Это перспективные материалы и элементная база, новая энергетика, новая логистика. В случае, если квантовые компьютеры оправдают связанные с ними надежды, изменятся не только средства вооруженной борьбы, но и сами подходы к ведению войн. Поэтому неудивительно, что "квантовая гонка" набирает все большие обороты и становится национальным приоритетом ведущих мировых держав", - рассказал он в интервью РИА Новости

Однако кроме развития вооружений квантовые компьютеры будут направлены на решение мирных задач, таких как поиск лекарств от различных болезней. "Биологи и фармацевты всего мира сегодня бьются, и не всегда успешно, над сложными формулами действующих веществ для борьбы с онкологией, ВИЧ, другими заболеваниями. С помощью квантовой машины они смогут оперативно просчитать миллионы вариантов и синтезировать нужную молекулу", - сказал Андрияш.

Кроме того, по словам эксперта, развитие квантовых вычислений позволит получить результаты, которые сейчас не очевидны для ученых. "Очень часто такие крупные и наукоемкие проекты сопровождаются появлением множества спин-оффов в виде полезных человечеству решений. Так было с атомным проектом, освоением космоса, этого же мы ждем и от квантового компьютера", - отметил Андрияш.

В свою очередь научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик считает, что с появлением квантового процессора уверенности в полной защите данных, включая секреты государственных органов, big data бизнес-структур, гражданского населения, может прийти конец, но в то же время "квантовые технологии могут стать и мощнейшим оружием, и мощнейшей защитой".