Экс-главу Минсельхоза Тувы осудили на четыре года за мошенничество

КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Суд признал виновным в мошенничестве бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Суд признал виновным в мошенничестве бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрия Тыт-оола и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУСК республики.

По его данным, осужденный с февраля 2014 года по август 2015 года, занимая должность председателя муниципальной администрации, принял на работу своего родственника, который фактически не работал. За этот период Тыт-оол похитил почти 50 тысяч рублей, перечисляемых на зарплату родственнику.

"Кроме того, Тыт-оол, занимая должность председателя администрации муниципального района..., в период с января по декабрь 2013 года с целью хищения денежных средств при получении выплат в рамках республиканской целевой программы... с согласия своего родственника Чамыяна зарегистрировал на его имя крестьянско-фермерское хозяйство, создав тем самым группу по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По данным СК, Тыт-оол предоставил в Центр занятости фиктивные договоры о трудоустройстве 11 безработных, на основании которых на счет Чамыяна было перечислено почти 1,4 миллиона рублей.

"Собранные следственными органами... доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия республики Юрию Тыт-оолу... Приговором суда Тыт-оолу путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - информирует следствие.