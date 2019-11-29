Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T11:41+0300
https://ria.ru/20191129/1561738313.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/147560/76/1475607692_0:167:1600:1067_1036x0_80_0_0_2dac82e40f178ba04bf29d42db104954.jpg
РИА Новости

Экс-главу Минсельхоза Тувы осудили на четыре года за мошенничество

11:41 29.11.2019
101
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
КРАСНОЯРСК, 29 ноя - РИА Новости. Суд признал виновным в мошенничестве бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы Юрия Тыт-оола и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СУСК республики.
По его данным, осужденный с февраля 2014 года по август 2015 года, занимая должность председателя муниципальной администрации, принял на работу своего родственника, который фактически не работал. За этот период Тыт-оол похитил почти 50 тысяч рублей, перечисляемых на зарплату родственнику.
"Кроме того, Тыт-оол, занимая должность председателя администрации муниципального района..., в период с января по декабрь 2013 года с целью хищения денежных средств при получении выплат в рамках республиканской целевой программы... с согласия своего родственника Чамыяна зарегистрировал на его имя крестьянско-фермерское хозяйство, создав тем самым группу по предварительному сговору", - говорится в сообщении.
По данным СК, Тыт-оол предоставил в Центр занятости фиктивные договоры о трудоустройстве 11 безработных, на основании которых на счет Чамыяна было перечислено почти 1,4 миллиона рублей.
"Собранные следственными органами... доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия республики Юрию Тыт-оолу... Приговором суда Тыт-оолу путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, со штрафом в 100 тысяч рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - информирует следствие.
Автомобиль Следственного комитета России
10:37
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
Отмечается, что Чамыяну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.
600000
Обсудить 0
Следственный комитет РФТуваПроисшествия
Рекомендуем
Хуситы
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
МИД России: инспекция аэропортов Египта может состояться до конца года
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5
Посол Непала рассказал о планах по покупке у России вертолетов Ми-17
Врач
Врачи выписали мать детей, отравившихся неизвестным веществом в Крыму
Научный руководитель ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш
Эксперт рассказал, где будут востребованы квантовые компьютеры
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров
Молоток судьи
Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН
Город Тулун
В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
ЕП призвал Интерпол игнорировать запросы России по делу судей из Литвы
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
У берегов Ливии спасли 60 мигрантов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
12:15В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
Лента новостейМолния