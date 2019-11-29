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РИА Новости

В Габоне надеются, что российское оружие поможет наладить экотуризм

13:49 29.11.2019
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© AP Photo / Saurabh DasСлон в заповеднике Лопе, Габон
Слон в заповеднике Лопе, Габон
© AP Photo / Saurabh Das
ЛИБРЕВИЛЬ (Габон), 29 ноя — РИА Новости. Власти Габона надеются, что стрелковое оружие, бесплатно поставляемое из России, поможет эффективнее бороться с браконьерством и развивать экологический туризм. Об этом сообщил министр лесного, морского хозяйства и окружающей среды Ли Уайт.
"Национальные парки обладают огромным экономическим и общественным потенциалом для сельского населения. Именно путем усиления контроля за пользованием природными ресурсами мы сможем развивать экономическую деятельность, к примеру экотуризм, что позволит нам получать доходы и создавать устойчивую занятость", — заявил Уайт журналистам в столице Габона.
Куда пойдет оружие
Российское оружие передадут исключительно лесникам и парковым ротам Национального агентства национальных парков, пояснили в пресс-службе министерства.
Посол России в Габоне Дмитрий Кураков назвал поставку оружия Габону "даром", с помощью которого РФ "рассчитывает укрепить сотрудничество в области защиты окружающей среды и тем самым внести свой вклад в спасение природного наследия нашей планеты".
Масштаб бедствия
В Габоне браконьерство имеет характер бедствия, которое влияет едва ли не на все сферы жизни, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды республики. Особый масштаб имеет незаконная охота на редких лесных слонов – больше половины всей популяции этих животных в Африке обитает именно в Габоне.
В министерстве заявили о "росте беспрецедентного насилия" браконьеров в отношении слонов, носорогов, броненосцев и пантер, которых убивают ради бивней, рогов, чешуи и шкур. При этом браконьеры и контрабандисты очень хорошо экипированы и качественно вооружены.
Отсутствие же должного обмундирования не позволяет служащим парковых рот и лесникам эффективно противостоять им и защищать как заповедники, так и местное население, отметили в министерстве. В целом по Африке, за десять лет браконьеры убили более тысячи лесников.
По заявлению габонских властей, доходы от браконьерства и контрабанды идут в том числе на финансирование местных террористических группировок.
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