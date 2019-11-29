В Габоне надеются, что российское оружие поможет наладить экотуризм

ЛИБРЕВИЛЬ (Габон), 29 ноя — РИА Новости. Власти Габона надеются, что стрелковое оружие, бесплатно поставляемое из России, поможет эффективнее бороться с браконьерством и развивать экологический туризм. Об этом сообщил министр лесного, морского хозяйства и окружающей среды Ли Уайт.

"Национальные парки обладают огромным экономическим и общественным потенциалом для сельского населения. Именно путем усиления контроля за пользованием природными ресурсами мы сможем развивать экономическую деятельность, к примеру экотуризм, что позволит нам получать доходы и создавать устойчивую занятость", — заявил Уайт журналистам в столице Габона.

Куда пойдет оружие

Российское оружие передадут исключительно лесникам и парковым ротам Национального агентства национальных парков, пояснили в пресс-службе министерства.

Посол России в Габоне Дмитрий Кураков назвал поставку оружия Габону "даром", с помощью которого РФ "рассчитывает укрепить сотрудничество в области защиты окружающей среды и тем самым внести свой вклад в спасение природного наследия нашей планеты".

Масштаб бедствия

В Габоне браконьерство имеет характер бедствия, которое влияет едва ли не на все сферы жизни, сообщила пресс-служба министерства окружающей среды республики. Особый масштаб имеет незаконная охота на редких лесных слонов – больше половины всей популяции этих животных в Африке обитает именно в Габоне.

В министерстве заявили о "росте беспрецедентного насилия" браконьеров в отношении слонов, носорогов, броненосцев и пантер, которых убивают ради бивней, рогов, чешуи и шкур. При этом браконьеры и контрабандисты очень хорошо экипированы и качественно вооружены.

Отсутствие же должного обмундирования не позволяет служащим парковых рот и лесникам эффективно противостоять им и защищать как заповедники, так и местное население, отметили в министерстве. В целом по Африке, за десять лет браконьеры убили более тысячи лесников.