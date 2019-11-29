Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет

ДОХА, 29 ноя - РИА Новости. Мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене заявили, что сбили саудовский вертолет на границе с провинцией Асир королевства, арабская коалиция во главе с Эр-Риядом пока не подтвердила информацию.
"Сегодня утром ракетой "земля-воздух" удалось сбить саудовский вертолет на границе с Асир, который готовился совершить атаку. Два саудовских пилота погибли, вертолет полностью сгорел", - передал телеканал "Аль-Масира" заявление официального представителя вооруженных сил хуситов.
Он отметил, что воздушное пространство Йемена защищается от полетов "враждебной авиации".