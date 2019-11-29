Врачи выписали мать детей, отравившихся неизвестным веществом в Крыму

Ранее сообщалось, что двое детей в одной из семей Симферополя погибли, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом, возбуждено уголовное дело. Десятимесячный мальчик скончался до прибытия медиков, восьмилетняя девочка умерла в больнице, их брат и мать госпитализированы.