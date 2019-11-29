Врачи выписали мать детей, отравившихся неизвестным веществом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Мать отравившихся неизвестным веществом детей в Симферополе выписана из больницы, состояние пятилетнего мальчика остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.
Ранее сообщалось, что двое детей в одной из семей Симферополя погибли, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом, возбуждено уголовное дело. Десятимесячный мальчик скончался до прибытия медиков, восьмилетняя девочка умерла в больнице, их брат и мать госпитализированы.
"Мама детей выписана из больницы. Ребенок по-прежнему в тяжелом состоянии остается. Дышит уже сам. Общается с врачами", - сказали в пресс-службе минздрава.
Следователи и эксперты проводят все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти детей.
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