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РИА Новости

Врачи выписали мать детей, отравившихся неизвестным веществом в Крыму

11:38 29.11.2019
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Мать отравившихся неизвестным веществом детей в Симферополе выписана из больницы, состояние пятилетнего мальчика остается стабильно тяжелым, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.
Ранее сообщалось, что двое детей в одной из семей Симферополя погибли, по предварительным данным, от отравления неизвестным веществом, возбуждено уголовное дело. Десятимесячный мальчик скончался до прибытия медиков, восьмилетняя девочка умерла в больнице, их брат и мать госпитализированы.
"Мама детей выписана из больницы. Ребенок по-прежнему в тяжелом состоянии остается. Дышит уже сам. Общается с врачами", - сказали в пресс-службе минздрава.
Следователи и эксперты проводят все виды судебно-медицинских экспертиз и иные исследования для установления источника и точной причины смерти детей.
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Минздрав КрымаСимферопольКрымПроисшествия
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