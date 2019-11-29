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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

В Питере в 2020 году пройдет китайско-европейский фестиваль искусств

11:35 29.11.2019 (обновлено: 11:36 29.11.2019)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В Санкт-Петербурге в июне 2020 года в рамках совместного празднования 75-летия победы во Второй Мировой войне состоится IV китайско-европейский фестиваль искусств.
По словам организаторов, в рамках мероприятия состоятся совместные выступления русских и китайских артистов – как профессионалов, так и любителей. Пройдут матер-классы хорового пения, состоится диалог, посвященный дальнейшему укреплению российско-китайских гуманитарных связей.
Ожидается, что в фестивале примут участие более 300 деятелей искусств, сообщила одна их организаторов мероприятия – директор Китайского общества хорового пения Хай Янь. Она напомнила, что ранее фестивали проводились в Италии, Испании и Германии. Решение провести IV фестиваль в России принято неслучайно: две страны в эти годы отмечают множество значимых юбилеев. В 2019-м исполнилось 70 лет российско-китайским дипотношениям, в следующем году Россия и Китай будут совместно праздновать 75-летие Великой победы.
Напомним: ранее на этой неделе министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай готовится отпраздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне совместно с Россией. "Китай готов к сотрудничеству с Россией, к подготовке взаимных визитов на высоком уровне, которые состоятся в следующем году", — цитирует главу МИД КНР пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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