В Питере в 2020 году пройдет китайско-европейский фестиваль искусств

МОСКВА, 29 ноя - " Проект "Россия-Китай: главное . В Санкт-Петербурге в июне 2020 года в рамках совместного празднования 75-летия победы во Второй Мировой войне состоится IV китайско-европейский фестиваль искусств.

По словам организаторов, в рамках мероприятия состоятся совместные выступления русских и китайских артистов – как профессионалов, так и любителей. Пройдут матер-классы хорового пения, состоится диалог, посвященный дальнейшему укреплению российско-китайских гуманитарных связей.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 300 деятелей искусств, сообщила одна их организаторов мероприятия – директор Китайского общества хорового пения Хай Янь. Она напомнила, что ранее фестивали проводились в Италии, Испании и Германии. Решение провести IV фестиваль в России принято неслучайно: две страны в эти годы отмечают множество значимых юбилеев. В 2019-м исполнилось 70 лет российско-китайским дипотношениям, в следующем году Россия и Китай будут совместно праздновать 75-летие Великой победы.