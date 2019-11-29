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РИА Новости

Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония

11:35 29.11.2019 (обновлено: 11:56 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разрыв договора аренды со Sputnik Эстония не сработает, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Ранее в пресс-службе агентства заявили, что арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения.

"Не поможет. Будем работать из дома. Ребята, попробуйте уже дустом", — иронично посоветовала Симоньян в Telegram.

По ее словам, чтобы не дать работать в одной европейской стране, сначала сотрудников Sputnik вызывали на долгие беседы в местное КГБ, "напоминали им про семьи и зачем тебе это надо". Потом местным банкам запретили с ними сотрудничать, "чтобы мы не могли платить людям зарплаты".
"Не помогло. Мы нашли способ", — отметила Симоньян.
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В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств от МИА "Россия сегодня" сотрудникам Sputnik Эстония, налоговые платежи и платежи за аренду офиса, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня". Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить операции.
Эстония — единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них — граждане республики, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.
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МедиавойныSputnikЭстонияТаллинтелеканал RTSputnik ЭстонияМаргарита СимоньянРоссия
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