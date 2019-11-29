Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония

П/к на тему: "Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Разрыв договора аренды со Разрыв договора аренды со Sputnik Эстония не сработает, заявила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Ранее в пресс-службе агентства заявили, что арендодатель офиса Sputnik в Таллине известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения.

"Не поможет. Будем работать из дома. Ребята, попробуйте уже дустом", — иронично посоветовала Симоньян в Telegram.

По ее словам, чтобы не дать работать в одной европейской стране, сначала сотрудников Sputnik вызывали на долгие беседы в местное КГБ, "напоминали им про семьи и зачем тебе это надо". Потом местным банкам запретили с ними сотрудничать, "чтобы мы не могли платить людям зарплаты".

"Не помогло. Мы нашли способ", — отметила Симоньян.

В конце октября эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств от МИА "Россия сегодня" сотрудникам Sputnik Эстония, налоговые платежи и платежи за аренду офиса, сообщила пресс-служба МИА "Россия сегодня". Другие банковские структуры Эстонии, в которые обратилось агентство, также отказались проводить операции.