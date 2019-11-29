Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T11:35+0300
https://ria.ru/20191129/1561737949.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/16361/17/163611744_0:47:500:328_1036x0_80_0_0_70c3ae6deecf261538d87a17cb9afcaa.jpg
РИА Новости

Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах

11:35 29.11.2019
103
© Colleen_taugherРеспублика Гвинея-Бисау
Республика Гвинея-Бисау
© Colleen_taugher
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш признал поражение в первом туре президентских выборов, прошедших в воскресенье, сообщает агентство Синьхуа.
Занявший четвертое место президент сообщил о нарушениях в процедуре проведения выборов, однако принял результаты голосования.
"На востоке страны были нарушения в проведении выборов, в том числе вброс избирательных бюллетеней, которые были заполнены еще до начала выборов", - заявил Ваш.
Он рассказал, что в будущем займется трудовой деятельностью с "чистой совестью".
Второй тур президентских выборов запланирован на 29 декабря. В нем примут участие два бывших премьер-министра страны Домингуш Симоэш Перейра и Умаро Сиссоко Эмбало.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
24 октября, 18:06Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
Голосование в первом туре состоялось 24 ноября. По его итогам, Перейра получил 40,13% голосов. Его поддерживала правящая Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде (ПАИГК). Эмбало набрал 27,65% голосов при поддержке партии Alternância Democrática (Madem-G15), основанной бывшими членами ПАИГК. Ваш участвовал в выборах как независимый кандидат и занял только четвертое место с 12,41% голосов.
200011
Обсудить 0
АфрикаГвинея-БисауВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
В Венесуэле поддержали заявление МИД России о провале "блицкрига" США
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
В Питере в 2020 году пройдет китайско-европейский фестиваль искусств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Медведев проведет встречу с премьером Монголии 3 декабря
Ракетный пуск КНДР
Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
Боливия намерена укреплять дружественные отношения с Россией и Китаем
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Париже. 28 ноября 2019
Макрон призвал к "ясному и прочному" диалогу с Россией
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Число погибших при пожаре в жилом доме в Югре возросло до трех
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Николай Корчунов: есть реальный риск размещения РСМД США в Арктике
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Россия выступает за встречу между Сирией и Турцией, заявил Богданов
Владимир Путин
Путин поблагодарил страны ОДКБ за поддержку резолюции против нацизма
Уличная печь, найденная при раскопках около Смоленской церкви Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
В Троице-Сергиевой лавре нашли печи, где готовили еду в XVI веке
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Лента новостейМолния