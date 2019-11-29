Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Действующий президент Действующий президент Гвинеи-Бисау Жозе Мариу Ваш признал поражение в первом туре президентских выборов, прошедших в воскресенье, сообщает агентство Синьхуа

Занявший четвертое место президент сообщил о нарушениях в процедуре проведения выборов, однако принял результаты голосования.

"На востоке страны были нарушения в проведении выборов, в том числе вброс избирательных бюллетеней, которые были заполнены еще до начала выборов", - заявил Ваш.

Он рассказал, что в будущем займется трудовой деятельностью с "чистой совестью".

Второй тур президентских выборов запланирован на 29 декабря. В нем примут участие два бывших премьер-министра страны Домингуш Симоэш Перейра и Умаро Сиссоко Эмбало.