В Севастополе арестовали украинскую шпионку

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца россиянку, подозреваемую в госизмене, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании в Севастополе россиянки, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы.
"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, по 26 января 2020 года", - сообщили в Ленинском суде.
Там отметили, что решение суда было принято 27 ноября.
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