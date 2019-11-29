Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T12:09+0300
https://ria.ru/20191129/1561737904.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1036x0_80_0_0_487b0e63a52fc8a09e264e445dcf772a.jpg
РИА Новости

В Севастополе арестовали украинскую шпионку

11:34 29.11.2019 (обновлено: 12:09 29.11.2019)
6283
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца россиянку, подозреваемую в госизмене, сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Ранее в пятницу ФСБ объявила о задержании в Севастополе россиянки, которая по заданию украинской разведки собирала секретные военные данные. Уголовное дело возбуждено по статье о госизмене, максимальное наказание по ней – 20 лет лишения свободы.
"Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, по 26 января 2020 года", - сообщили в Ленинском суде.
Там отметили, что решение суда было принято 27 ноября.
Работник ФСБ. Архивное фото
1 февраля 2017, 17:24
"Компьютерная" госизмена в ФСБ: какое наказание грозит арестованным
7440011
Обсудить 4
ФСБ РФСевастопольПроисшествия
Рекомендуем
Статуя Фемиды в суде
"Нафтогаз" подал в латвийский суд ходатайство по спору с "Газпромом"
Банковские карты
Эксперты прокомментировали новый способ кражи денег с банковских карт
Порт в Севастополе
На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Крыму прокомментировали срыв Украиной выступления России в ООН
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украина потребовала запретить участие крымчан в форуме ООН
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Газопровод Opal
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа "Газпрома" к Opal
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония
Хуситы
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Транзит газа через ГИС Суджа
Россия и Украина обсудили газовый транзит
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
12:15В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
Лента новостейМолния