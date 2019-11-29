Жителя Нижнего Новгорода будут судить за убийство тещи и тестя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Житель Житель Нижнего Новгорода , обвиняемый в жестоком убийстве тещи и тестя, причинении вреда здоровью своей малолетней дочери и угрозе убийством сожительнице, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, вечером 12 января в одном из домов по улице Красногвардейская Нижнего Новгорода между пьяным мужчиной и его домочадцами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый стал угрожать убийством своей гражданской супруге. Испугавшись, женщина выбежала с криками на улицу. На помощь дочери пришли ее родители, проживающие во второй половине дома. На глазах жены обвиняемый несколько раз ударил тещу ножом, и та скончалась на месте.

После этого мужчина ворвался в дом, где находился тесть и двухлетняя дочь, и ударил ножом отца своей супруги. Кроме того, он также нанес телесные повреждения своей малолетней дочери. В тяжелом состоянии 51-летний тесть был доставлен в городскую больницу, где впоследствии также скончался.

Затем, сообщает СУСК, обвиняемый выбежал во двор дома и бросился с ножом на жену. Прибежавший на крики сосед в ходе борьбы выбил у нападавшего нож. Не оставляя намерений убить и соседа, мужчина вернулся в дом, взял два ножа и напал на соседа. Мужчине вновь удалось лопатой выбить ножи у злоумышленника. Прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего.