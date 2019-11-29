Белгородские спасатели сняли с высокого дерева кошку

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Специальная пожарная автолестница понадобилась спасателям города Строитель в Белгородской области, чтобы снять кошку с высоты пятиэтажного дома и передать истощенное животное позвонившим в МЧС очевидцам, сообщили РИА Новости в региональном главке ведомства.
"Звонок о том, что животному требуется помощь, раздался в единой дежурно-диспетчерской службе Яковлевского городского округа 28 ноября около трех часов дня. Звонившие сообщили, что уже долгое время в городе Строитель во дворе жилого дома на дереве высотой около 15 метров находится кошка без еды и воды", - сказал собеседник агентства.
По его словам, неравнодушные жильцы дома с волнением наблюдали за "пострадавшей" - предлагали кошке еду и даже разлили вокруг дерева валерьянку в надежде, что она спустится на землю сама.
"На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №36. Огнеборцы смогли подобраться к животному с помощью специальной пожарной автолестницы. Они сняли кошку с дерева, а затем передали измученное и испуганное животное в руки позвонившим в МЧС очевидцам", - добавил собеседник агентства.