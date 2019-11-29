Белгородские спасатели сняли с высокого дерева кошку

"Звонок о том, что животному требуется помощь, раздался в единой дежурно-диспетчерской службе Яковлевского городского округа 28 ноября около трех часов дня. Звонившие сообщили, что уже долгое время в городе Строитель во дворе жилого дома на дереве высотой около 15 метров находится кошка без еды и воды", - сказал собеседник агентства.