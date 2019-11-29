Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T11:23+0300
https://ria.ru/20191129/1561737379.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_0:12:3071:1739_1036x0_80_0_0_8e8e4f2812ec070e03445f525db55039.jpg
РИА Новости

В Каталонии более 700 полицейских проводят крупномасштабную операцию

11:23 29.11.2019
93
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 700 сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra проводят на территории испанской автономии крупномасштабную операцию против организации, занимающейся контрабандой оружия, наркоторговлей и отмыванием денег, сообщает газета Periodico.
Операция под названием Monra началась в пятницу рано утром под грифом секретности. Центром ее проведения стал район Сант Рок каталонского города Бадалона. В нем, а также в других районах было осуществлено 30 обысков. Кроме того, ведутся досмотры подземных помещений.
По данным издания, в операции участвуют следователи, сотрудники по борьбе с беспорядками, подразделение со служебными собаками, местная полиция, вертолет и машины скорой помощи. Помимо них задействованы три бригады Mossos. О задержаниях в рамках операции пока не сообщается.
Автомобиль испанской полиции
24 ноября, 20:48
В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина
010000
Обсудить 0
КаталонияВ мире
Рекомендуем
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
У берегов Ливии спасли 60 мигрантов
Вид города Рима
В Италии проходит забастовка железнодорожников
Полицейские дежурят у входов в парламент Грузии. 28 ноября 2019
В Тбилиси оппозиционеры возобновили протесты у парламента
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров
Хуситы
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас прокомментировал решение Боливии закрыть трансляцию RT
Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин
Наумкин рассказал о сложностях процесса выработки конституции Сирии
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Россия выступает за встречу между Сирией и Турцией, заявил Богданов
Республика Гвинея-Бисау
Действующий президент Гвинеи-Бисау признал поражение на выборах
Новый запуск ракет КНДР
Эксперт прокомментировал новый запуск ракет КНДР
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
В МИД прокомментировали идею организации арктического саммита
Омск
Омские чиновники прошли обучение в рамках проекта "Цифровая экономика"
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт назвал способ избежать вывода денег через мобильные приложения
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись почти 700 беженцев из Ливана и Иордании
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" оценил план США сократить расходы на НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Лента новостейМолния