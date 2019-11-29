В Каталонии более 700 полицейских проводят крупномасштабную операцию

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 700 сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra проводят на территории испанской автономии крупномасштабную операцию против организации, занимающейся контрабандой оружия, наркоторговлей и отмыванием денег, сообщает газета Periodico.
Операция под названием Monra началась в пятницу рано утром под грифом секретности. Центром ее проведения стал район Сант Рок каталонского города Бадалона. В нем, а также в других районах было осуществлено 30 обысков. Кроме того, ведутся досмотры подземных помещений.
По данным издания, в операции участвуют следователи, сотрудники по борьбе с беспорядками, подразделение со служебными собаками, местная полиция, вертолет и машины скорой помощи. Помимо них задействованы три бригады Mossos. О задержаниях в рамках операции пока не сообщается.
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