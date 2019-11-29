В Каталонии более 700 полицейских проводят крупномасштабную операцию

Операция под названием Monra началась в пятницу рано утром под грифом секретности. Центром ее проведения стал район Сант Рок каталонского города Бадалона. В нем, а также в других районах было осуществлено 30 обысков. Кроме того, ведутся досмотры подземных помещений.