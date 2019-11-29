Эксперт назвал способ избежать вывода денег через мобильные приложения

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россиянам стоит установить на все свои устройства антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам и проявлять бдительность - так можно избежать попадания в смартфон трояна, который может вывести средства через банковские мобильные приложения, рассказал РИА Новости глава представительства компании Avast в Россиянам стоит установить на все свои устройства антивирус, не переходить по подозрительным ссылкам и проявлять бдительность - так можно избежать попадания в смартфон трояна, который может вывести средства через банковские мобильные приложения, рассказал РИА Новости глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров.

Ранее Group-IB сообщила, что в 2019 году хакеры стали использовать новые вирусы для Android, которые могут самостоятельно выводить средства через мобильное приложение. Переводит средства через банковские приложения на ОС Android специальный троян.

"Как не заразить свой смартфон? Установите антивирус на все устройства, будь то ПК, мобильное устройство или Mac. Антивирусное ПО действует как защитная сеть, оберегающая онлайн-пользователей", - рассказал эксперт.

"Не переходите по ссылкам и не загружайте файлы из подозрительных писем. Не отвечайте на такие сообщения, даже если считаете, что они пришли от компании, которой доверяют. Вместо этого свяжитесь с отправителем по другому каналу, чтобы убедиться в достоверности сообщения. Самостоятельно вводите URL-адрес сайта в браузере, чтобы избежать перехода на фишинговый сайт. Особенно это важно в период распродаж, когда на почту приходит большое количество писем с рекламными предложениями и ссылками внутри", - указал Федоров.