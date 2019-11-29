Россия выступает за встречу между Сирией и Турцией, заявил Богданов

УФА, 29 ноя - РИА Новости. Москва выступает за встречу между Дамаском и Турцией, но это зависит от готовности сторон, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Мы всегда выступаем за это, но это зависит не только от нашего желания, а от готовности сторон встречаться и налаживать диалог", - сказал Богданов, говоря о возможности встречи между Турцией и Дамаском", - сказал он.
Ранее советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан заявила, что в Сочи могут состояться турецко-сирийские переговоры по ситуации вокруг операции турецких ВС на севере САР.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.