Михалков хочет зарегистрировать бренд с образом Никиты Бесогона

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Компания кинорежиссера Компания кинорежиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон" требует в Суде по интеллектуальным правам (СИП) отменить решение Роспатента , который в апреле отказал ей в регистрации товарного знака, содержащего изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона.

Как следует из материалов суда и Роспатента, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий "стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя - форму прямоугольника".

Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова "Бесогон.ТВ" на телеканале "Россия 24". Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.

По мнению компании Михалкова, Никита Бесогон - мифологический исторический персонаж, малоизвестный среднему российскому потребителю. Зарегистрировать бренд она хотела для таких групп товаров и услуг, как кинематографические приборы, носители информации, фотоснимки, реклама, телекоммуникации, воспитание, образование.

Роспатент, рассмотрев заявку "Бесогона", установил, что заявленное обозначение представляет собой изображение Никиты великомученика, изгоняющего беса – раннехристианского святого, подвергшегося пыткам и принявшего смерть за Христа в Константинополе. Эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна на Руси, особенно в XIV-XVI веках. Она считалась оберегом и во множестве воспроизводилась на каменных и меднолитых иконах, указал Роспатент. В частности, сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века, на одной стороне которой – образ Святителя Николая Чудотворца, а на другой – Святого Никиты.

Роспатент пришел к выводу, что "Никита-бесогон известен и почитаем православной церковью", а довод заявителя о его малоизвестности признал неубедительным. "Предоставление исключительного права на использование заявленного обозначения отдельной организации в целях извлечения прибыли и коммерциализации может быть расценено как оскорбляющее религиозные чувства верующих", - отметило ведомство и на этом основании отказало в регистрации товарного знака.