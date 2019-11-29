Больше 300 новоселий: на Сахалине расселяют аварийное жилье

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В городе Долинске на Сахалине за последние три года удалось расселить четыре многоэтажных дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, благодаря этому более 300 семей получили новые квартиры.

Сахалинцы переезжают как в новостройки, строительство которых активно продолжится и в следующем году, так и во вторичку. Например, в дом, которому чуть больше двух лет, недавно переехала жительница Долинска Ольга Пикалова.

"До этого я 30 лет жила в доме на Хабаровской. В последние годы здание находилось в очень плохом состоянии, и нас при первой возможности переселили. Я считаю, что это правильное решение. Ждать окончания строительства новых квартир мы больше не могли", – цитирует женщину в своем сообщении департамент информационной политики правительства Сахалинской области.

В Долинском муниципалитете все еще необходимо расселить более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья – это десятки домов в Быкове, Соколе, Углезаводске, Взморье, Фирсове, Покровке, Сосновке, Октябрьском, Стародубском и Советском. А в самом Долинске в аварийный жилфонд включены 18 зданий.