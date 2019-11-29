Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2019-11-29T12:06+0300
https://ria.ru/20191129/1561736883.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156173/62/1561736264_0:136:1500:980_1036x0_80_0_0_b7297194a372ee46f56287918d7d024f.jpg
РИА Новости

Больше 300 новоселий: на Сахалине расселяют аварийное жилье

11:10 29.11.2019 (обновлено: 12:06 29.11.2019)
41
© РИА Новости / Александр КряжевСемья во дворе нового дома
Семья во дворе нового дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В городе Долинске на Сахалине за последние три года удалось расселить четыре многоэтажных дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, благодаря этому более 300 семей получили новые квартиры.
Сахалинцы переезжают как в новостройки, строительство которых активно продолжится и в следующем году, так и во вторичку. Например, в дом, которому чуть больше двух лет, недавно переехала жительница Долинска Ольга Пикалова.
"До этого я 30 лет жила в доме на Хабаровской. В последние годы здание находилось в очень плохом состоянии, и нас при первой возможности переселили. Я считаю, что это правильное решение. Ждать окончания строительства новых квартир мы больше не могли", – цитирует женщину в своем сообщении департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
Женщина во время осмотра новой квартиры
22 ноября, 19:39Новости Подмосковья
Более 2,5 тыс. жителей МО покинут аварийные дома до конца года
В Долинском муниципалитете все еще необходимо расселить более 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья – это десятки домов в Быкове, Соколе, Углезаводске, Взморье, Фирсове, Покровке, Сосновке, Октябрьском, Стародубском и Советском. А в самом Долинске в аварийный жилфонд включены 18 зданий.
В этом году в регионе расселили 7,6 тысячи квадратных метров жилфонда, признанного непригодным. Растут и общие объемы жилищного строительства – к концу этого планируется преодолеть отметку в 300 тысяч "квадратов".
200000
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиСахалин
Рекомендуем
Модели перед показом одежды в гримерной на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
Лучшие фото недели: Крымская неделя моды и боливийские женские бои
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян прокомментировала разрыв договора аренды со Sputnik Эстония
Врач
Мальчик почти год прожил с резиновой прокладкой в носу
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
Ветряная и солнечная электростанции во Львовской области
На Украине и в Германии перестают спонсировать ВИЭ-революцию
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Статуя Фемиды в суде
"Нафтогаз" подал в латвийский суд ходатайство по спору с "Газпромом"
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
МИД России: инспекция аэропортов Египта может состояться до конца года
Порт в Севастополе
На Украине рассказали о несбывшихся планах США по Крыму
Одновременно забеременевшие сотрудницы родильного отделения больницы Lawrence + Memorial Hospital в городе Нью-Лондон штата Коннектикут
В американской больнице одновременно забеременели восемь сотрудниц
Соискатель общается с сотрудником центра занятости населения
В режиме одного окна: в Ульяновске перезапустят службу занятости
Пассажиры в салоне автобуса
Никаких наличных: в Перми появятся транспортные карты
Генераторы запутанного излучения, связывающие квантовые компьютеры, в представлении художника
ФПИ сравнил пуск квантового компьютера со взрывом первой атомной бомбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Фрегат "Адмирал Касатонов" успешно выполнил испытательный пуск ракет
13:09Официальный курс евро на выходные снизился до 70,55 рубля
13:08Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки
13:08Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
Лента новостейМолния