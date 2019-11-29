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РИА Новости

Москва примет международный форум "Электрические сети-2019"

11:12 29.11.2019
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© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"Москва примет международный форум "Электрические сети-2019"
Москва примет международный форум Электрические сети-2019
© Фото : пресс-служба ПАО "Россети"
МОСКВА, 29 ноя - Пресс-служба ПАО "Россети". С 3 по 6 декабря 2019 года, в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ состоится Международный форум "Электрические сети" (МФЭС), организованный компанией "Россети". Генеральный партнер мероприятия – Госкорпорация "Ростех".
Ключевым событием первого дня станет Пленарное заседание"Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов" с участием с участием Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, которая начнется 3 декабря в 11.00 в Конференц-зале.
В дискуссии по вопросам инновационных преобразований электроэнергетического комплекса в регионах России и привлечения инвестиций выступят генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский, Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, Руководитель направления глобальной инфраструктуры и сетей Enel Ливио Галло, Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.
Заметным мероприятием деловой программы форума станет Панельная дискуссия "Экономические стимулы для внедрения цифровых технологий в сетях". Она начнет свою работу 3 декабря в 14:30 в зале №1. В обсуждении необходимых методов коррекции регуляторных подходов, создания новых инструментов повышения прозрачности тарифного регулирования примут участие Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по энергетике - член рабочей группы (НТИ) "Энерджинет" Валерий Селезнев, Заместитель генерального директора по экономике компании "Россети" Павел Гребцов, Партнер - руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ Василий Савин, Партнер - Лидер практики в области энергетики PwC в Нидерландах Паул Ниллесен, Член совета директоров OSGP Alliance Марк Оссел, Директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов и другие эксперты.
В первый день форума также пройдут сессии по вопросам кибербезопасности, подготовки кадров, развитию зарядной инфраструктуры, предиктивной аналитике и технологии искусственного интеллекта в электроэнергетике.
Панельная дискуссия "Импортозамещение в электросетевом комплексе в эпоху цифровой трансформации" состоится 4 декабря в 10:00 в зале №3. Участники мероприятия - Вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов, Генеральный директор ООО "Прософт-Системы" Александр Распутин, Генеральный директор АО "Управление ВОЛС-ВЛ" Алексей Агапов, Директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерство промышленности и торговли РФ Василий Шпак, Директор по науке и инновациям ООО "Релематика" Михаил Линт выскажут свое мнение по специфике перехода крупных инфраструктурных компаний на отечественные программные продукты и прикладные платформы.
4 декабря, с 10:00 до 17:30 в кейс-зоне МФЭС пройдут pitch-сессии с участием перспективных российских стартапов в области электроэнергетики. Прорывные проекты оценит компетентное жюри с участием представителей компании "Россети" и региональных энергокомпаний холдинга, Энергокластера "Сколково", ПАО "Сбербанк", и других крупнейших российских и международных компаний отрасли. Лучшие стартапы получат возможность реализовать свои разработки на предприятиях компании "Россети", а также экспертную поддержку от Энергокластера "Сколково".
Кроме того, во второй день работы форума состоится целый ряд сессий – по организации закупочного процесса и взаимодействия с партнерами компании "Россети", пилотным проектам и программам цифровой модернизации, блокчейну и организации систем расчетов на розничных рынках, развитию правового регулирования др.
5 декабря запланированы отраслевые научно-практические конференции и технические сессии по широкой тематике. Среди них: "Автоматизация и информационные технологии в энергетике", "Автоматизация энергосистем. Совершенствование эксплуатации и перспективы развития", "Контроль технического состояния и обнаружение мест повреждений оборудования подстанций, воздушных и кабельных линии", "Релейная защита и автоматизация энергосистем".
Всего деловая программа МФЭС-2019 включает в себя более 50 мероприятий, затрагивающих широкий круг стратегических и практических вопросов цифровой трансформации электроэнергетической отрасли, выставочная экспозиция составит более 20000 кв м, ожидаемое количество экспонентов – свыше 400, гостей форума более 17000 человек.
Зарегистрироваться на форум и получить электронный билет можно на сайте МФЭС или по ссылке.
Посещение Международного форума "Электрические сети" бесплатно.

Международный форум "Электрические сети"

Международный форум "Электрические сети" (МФЭС) - масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией "Россети".
Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина №204 от 7 мая 2018 г "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года". В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства.
В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.

ПАРТНЕРЫ МФЭС-2019

Генеральный партнер – Госкорпорация "Ростех"
Официальные партнеры – ООО НПП "ЭКРА", АО "Электротехнические заводы "Энергомера", ООО "ПиЭлСи Технолоджи", ООО "Прософт-Системы", ГК "Таврида Электрик"
Партнеры – ООО "АББ", ЗАО "ЗЭТО", ООО "Инкотекс-СК", ООО "ЮНИТЕРА ЛАБС", АО "Меринг Инжиниринг", ООО "Сименс", АО "ЧЭАЗ", ГК "Системы и технологии",
SIEYUAN ELECTRIC CO., LTD, ЗАО "ГК "Электрощит" – ТМ Самара"
Партнеры деловой программы – ООО "Телематические решения" /ТМ WAVIOT, ООО НПО "МИР", АО "Русатом – Автоматизированные системы управления"
Специальные партнеры – АО "РАДИУС Автоматика", АО "ОЭК", ООО "Тайпит-ИП", ООО "Чебоксарская Электротехника и Автоматика"
Партнеры круглого стола – ООО "ЭМА", АО "Позитив Технолоджи", ООО "Энфорс", Huawei Technologies Co., Ltd (Russia), ООО "НПФ "Механотроника РА", АО "ЭР-Телеком Холдинг"
Партнеры кейс-зоны – Энергокластер "Сколково", ООО "ПК "Севкабель"
Организатор специального мероприятия – АО "РТСофт"
Партнеры зоны деловых контактов – ООО ПО "Форэнерго", АО "НПО "Стример".
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