Спор Парижа и Берлина о НАТО: мозг блока умер, но тело его живет?

Макрона поставила на место новая дама-лидер ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, которую забывчивым журналистам рекомендуют называть пока сокращенно по трем первым буквам ее имени – АКК. Иносказательно отшлепала Макрона и канцлер Меркель, обвинив его в том, что он все время "бьет чашки, которые ей приходится склеивать".
Политологи переводят эту метафору на обычный язык так: Германия по-прежнему видит в НАТО дешевый "страховой полис безопасности" на случай конфликта с Россией. Об этом же говорит и глава МИД ФРГ Хайко Маас: "Мы совершим большую ошибку, если ослабим НАТО. Без США ни Германия, ни Франция не будут в состоянии себя защитить". Защитить – от России, страны с оборонным бюджетом в 18 раз меньше, чем у НАТО.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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