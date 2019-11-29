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ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.
2019-11-29T11:07+0300
https://ria.ru/20191129/1561736564.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156173/67/1561736780_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_e57764c03e7b3cda614acbc7b015697f.jpg
РИА Новости

Спор Парижа и Берлина о НАТО: мозг блока умер, но тело его живет?

11:00 29.11.2019 (обновлено: 11:07 29.11.2019)
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ИноСМИ. Серьезно
Спор Парижа и Берлина о НАТО: мозг блока умер, но тело его живет?
11:00
После заявления президента Франции о "смерти мозга" НАТО, ФРГ потребовалось дней десять, чтобы его понять и опротестовать. "НАТО – живая организация, и у нее все в порядке и с мозгом, и сердцем", - сказала преемница госпожи Меркель. Редакторы ИноСМИ Дмитрий Бабич и Иван Кожинов обсуждают, что же случилось с НАТО и почему России рано расслабляться.
Макрона поставила на место новая дама-лидер ХДС Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, которую забывчивым журналистам рекомендуют называть пока сокращенно по трем первым буквам ее имени – АКК. Иносказательно отшлепала Макрона и канцлер Меркель, обвинив его в том, что он все время "бьет чашки, которые ей приходится склеивать".
Политологи переводят эту метафору на обычный язык так: Германия по-прежнему видит в НАТО дешевый "страховой полис безопасности" на случай конфликта с Россией. Об этом же говорит и глава МИД ФРГ Хайко Маас: "Мы совершим большую ошибку, если ослабим НАТО. Без США ни Германия, ни Франция не будут в состоянии себя защитить". Защитить – от России, страны с оборонным бюджетом в 18 раз меньше, чем у НАТО.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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