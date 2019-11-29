Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-11-29T10:59+0300
https://ria.ru/20191129/1561736428.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1036x0_80_0_0_bc922f52dd8be46bb8f5a5ba2e94b861.jpg
РИА Новости

Хайнаньские авиалинии откроют регулярный прямой рейс Хайкоу-Москва

10:59 29.11.2019
26
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 29 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Хайнаньские авиалинии в канун Нового года запустят из Москвы в курортный Хайкоу на Хайнане прямой авиарейс.
Подробности рассказали в Хайнаньских авиалиниях и турфирме Tartus Tour. Первый самолёт по маршруту отправится в путь 25 декабря из Хайкоу в Шереметьево; обратный рейс - вечером 26 декабря. Время в пути - около 10 часов. На начальном этапе полеты будут выполняться два раза в неделю на борту Boeing 787 Dreamliner, располагающего почти тремя сотнями посадочных мест.
Китайские юани
Вчера, 12:24Россия-Китай: Главное
Доходы Китая от туризма в 2019 году могут превысить $130 млрд
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеМоскваХайкоу
Рекомендуем
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5
Посол Непала рассказал о планах по покупке у России вертолетов Ми-17
Туристы на новогодней ярмарке в центре Москвы
Комитет по туризму: гостиницы Москвы в Новый год заполнены на 90-95 %
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай
Открытие ГУМ-катка
ГУМ-каток откроется в пятницу на Красной площади в Москве ледовым шоу
Ангела Меркель упала, споткнувшись на сцене в Берлине
Меркель упала на сцене в Берлине
Сканер для билетов на турникете Московского центрального диаметра
В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Снегопад в аэропорту Денвера в США
В аэропорту Денвера отменили около 500 рейсов из-за снегопада
Поль Гоген. А ты ревнуешь?, 1892
Гоген как педофил и истребители культуры
Полиция
На востоке Москвы перевернулась "Газель" с медом
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком в Доминикане
Почти все пострадавшие в Доминикане вернутся в Россию через неделю
Знак платной парковки
Регионам могут предоставить право снижать штрафы за нарушения ПДД
На месте крушения пассажирского самолета Boeing-737-800 в Ростове-на-Дону
МАК назвал причины авиакатастрофы в Ростове-на-Дону
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов (слева) и второй пилот Георгий Мурзин на церемонии чествования
Пилот Юсупов заявил, что не собирался становиться героем
Самолет грузинской авиакомпании Airzena
СМИ: Россия и Грузия могут возобновить авиасообщение в 2020 году
Сотрудник ФСБ России
Банда "Шараповские" причастна к теракту в Махачкале, заявили в ФСБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Лента новостейМолния