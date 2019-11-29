Хайнаньские авиалинии откроют регулярный прямой рейс Хайкоу-Москва

Подробности рассказали в Хайнаньских авиалиниях и турфирме Tartus Tour. Первый самолёт по маршруту отправится в путь 25 декабря из Хайкоу в Шереметьево; обратный рейс - вечером 26 декабря. Время в пути - около 10 часов. На начальном этапе полеты будут выполняться два раза в неделю на борту Boeing 787 Dreamliner, располагающего почти тремя сотнями посадочных мест.