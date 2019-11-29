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РИА Новости

Власти Сахалина оплатят проезд второго близнеца для операции у Каабака

10:59 29.11.2019 (обновлено: 11:53 29.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи в аэропорту в Москве
Машины скорой помощи в аэропорту в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машины скорой помощи в аэропорту в Москве. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Власти Сахалина оплатят проезд второго грудного близнеца, которому в Москве должны сделать операцию по пересадке почки, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Сейчас один из десятимесячных мальчиков находится с отцом в Москве, а второй — с мамой в Сахалинской областной клинической больнице. Как заявил глава областного Минздрава Владимир Ющук, перелет второго младенца в Москву планируется на следующую неделю.

"Это зависит от состояния ребенка. В дороге его будут сопровождать врачи-реаниматологи областной детской больницы и мама. Областной Минздрав берет на себя оплату проезда медицинской бригады и мальчика с мамой. Такое поручение нам дал губернатор Валерий Лимаренко", — сказал министр.

В правительстве добавили, что сейчас врачи стабилизируют состояние Виталия Кузнецова, чтобы стал возможен длительный перелет. Тактику лечения они обсуждают со специалистами из столичной клиники в режиме телеконсультаций.
Морозовская детская городская клиническая больница
07:58
Мать сахалинских близнецов рассказала про сроки трансплантации почек
У Ромы и Виталия Кузнецовых удалены почки из-за редкой патологии. Как рассказала РИА Новости их мама, операция по пересадке может пройти в середине января. Причем она будет уже второй — первую сделал врач-трансплантолог Михаил Каабак, увольнение которого из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей вызвало большой общественный резонанс.
В ситуацию вмешалась глава Минздрава Вероника Скворцова, которая по итогам встречи с Каабаком поручила восстановить в должности его и его коллегу Надежду Бабенко. Накануне стало известно, что Каабак возглавил группу трансплантации в отделении урологии НМИЦ здоровья детей.
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Михаил КаабакЗдоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалинМинистерство здравоохранения РФМоскваОбщество
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