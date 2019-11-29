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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" оценил интерес стран к стрелковому оружию из России

10:50 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
КЛИМОВСК (Московская обл.), 29 ноя – РИА Новости. "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) с 2017 года вручил коммерческие предложения по продаже гражданского стрелкового оружия на сумму более 10 миллиардов рублей, сообщил журналистам заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.
"За 2017-2019 годы в результате проведенной нами работы получены заявки от инозаказчиков. Вручены коммерческие предложения с учетом проводимых тендеров на сумму более 10 миллиардов рублей, в настоящее время подписан ряд контрактов, некоторые из которых исполнены", - сказал Севастьянов.
Он отметил, что есть негативное влияние санкций на этот рынок. "В этих условиях принимаются меры, озвученные руководством страны и госкорпорации "Ростех", - пояснил замгендиректора компании.
Севастьянов напомнил, что в 2018 и 2019 годах компанией был разработан собственный каталог по тематике гражданского и служебного оружия. "Около 64 силовых структур стран-инозаказчиков хотят и думают о том, как приобрести гражданское служебное оружие", - заявил он.
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Игорь СевастьяновРостехРособоронэкспортРоссияБезопасность
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