"Рособоронэкспорт" оценил интерес стран к стрелковому оружию из России

"За 2017-2019 годы в результате проведенной нами работы получены заявки от инозаказчиков. Вручены коммерческие предложения с учетом проводимых тендеров на сумму более 10 миллиардов рублей, в настоящее время подписан ряд контрактов, некоторые из которых исполнены", - сказал Севастьянов.