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РИА Новости

Эксперт прокомментировал новый запуск ракет КНДР

10:47 29.11.2019
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© REUTERS / Heo RanНовый запуск ракет КНДР
Новый запуск ракет КНДР
© REUTERS / Heo Ran
Новый запуск ракет КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Северная Корея провела испытание реактивной системы залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра из соображений внутренней политики, а не для того, чтобы надавить на США, считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.
Ранее сообщалось, что КНДР в четверг провела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками - 30 секунд. В пятницу КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.
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Профессор пояснил, что особенностью последнего пуска ракет является упоминание присутствия Ким Чен Ына, чего не было в предыдущие разы, когда промежуток между выстрелами был больше, то есть система не была окончательно завершена.
В случае с испытаниями других видов нового оружия Ким Чен Ын часто присутствовал и на начальных этапах испытаний, но после рабочих переговоров США-КНДР в Стокгольме пропустил два запуска ракет в октябре. "Его участие в этот раз можно трактовать как отказ от ожиданий в отношении переговоров с США… Но хотелось бы, чтобы люди перестали объяснять любое действие Северной Кореи желанием надавить на США", - заявил эксперт.
По его мнению, испытания новых разработок в военной сфере необходимы Ким Чен Ыну для успешного ведения внутренней политики. В сообщении ЦТАК о пуске говорится о новой "стратегической концепции" КНДР, которая также упоминалась после октябрьской поездки Ким Чен Ына на гору Пэкту. Ким Дон Ёп полагает, что "новый путь" КНДР предполагает "центральный упор на экономику".
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"Для того чтобы реализовать этот замысел, необходимо отказаться от курса "пёнчжин" (который подразумевает одновременное развитие экономики наращивание ядерного потенциала – ред.)и продвигаться в плане экономики, одновременно успокаивая граждан, касательно оборонной мощи страны… Для этого необходимо дешевое в производстве, но высокоэффективное, компактное, но сильное оружие, для получения которого Северная Корея избирательно модернизирует традиционные виды оружия. Те четыре оружия, испытания которых провели в этом году, как раз являются примером такой модернизации", - заявил эксперт.
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Ким Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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