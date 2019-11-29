Эксперт прокомментировал новый запуск ракет КНДР

СЕУЛ, 29 ноя - РИА Новости. Северная Корея провела испытание реактивной системы залпового огня (РСЗО) сверхкрупного калибра из соображений внутренней политики, а не для того, чтобы надавить на США , считает профессор Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам Ким Дон Ёп.

Ранее сообщалось, что КНДР в четверг провела пуск двух снарядов малой дальности, РЗСО крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками - 30 секунд. В пятницу КНДР заявила, что это была "окончательная проверка" сверхкрупной пусковой установки РСЗО. Пусками руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, который выразил "огромное удовлетворение" их результатом.

Профессор пояснил, что особенностью последнего пуска ракет является упоминание присутствия Ким Чен Ына, чего не было в предыдущие разы, когда промежуток между выстрелами был больше, то есть система не была окончательно завершена.

В случае с испытаниями других видов нового оружия Ким Чен Ын часто присутствовал и на начальных этапах испытаний, но после рабочих переговоров США-КНДР в Стокгольме пропустил два запуска ракет в октябре. "Его участие в этот раз можно трактовать как отказ от ожиданий в отношении переговоров с США… Но хотелось бы, чтобы люди перестали объяснять любое действие Северной Кореи желанием надавить на США", - заявил эксперт.

По его мнению, испытания новых разработок в военной сфере необходимы Ким Чен Ыну для успешного ведения внутренней политики. В сообщении ЦТАК о пуске говорится о новой "стратегической концепции" КНДР, которая также упоминалась после октябрьской поездки Ким Чен Ына на гору Пэкту. Ким Дон Ёп полагает, что "новый путь" КНДР предполагает "центральный упор на экономику".