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РИА Новости

Мальчик почти год прожил с резиновой прокладкой в носу

10:46 29.11.2019 (обновлено: 10:47 29.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Врач. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) им. Л. Свержевского извлекли из носа шестилетнего мальчика резиновую прокладку, которая находилась там около года, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Родители ребенка обратились ко врачам с жалобами на проблемы с дыханием у мальчика, а также из-за специфического запаха из носа. Семья уже обращалась за помощью к лору в местной поликлинике в Подмосковье, когда заметили симптомы у ребенка еще десять месяцев назад.
Врачи провели диагностику носовых пазух, после чего нашли инородный предмет в носу, которым оказалась двухсантиметровая резиновая прокладка. Медики извлекли ее.
Отмечается, что никаких серьезных последствий для здоровья ребенка нет.
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НИКИО им. Л. СвержевскогоЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская областьРоссияОбщество
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