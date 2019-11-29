Мальчик почти год прожил с резиновой прокладкой в носу

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) им. Л. Свержевского извлекли из носа шестилетнего мальчика резиновую прокладку, которая находилась там около года, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Родители ребенка обратились ко врачам с жалобами на проблемы с дыханием у мальчика, а также из-за специфического запаха из носа. Семья уже обращалась за помощью к лору в местной поликлинике в Подмосковье, когда заметили симптомы у ребенка еще десять месяцев назад.
Врачи провели диагностику носовых пазух, после чего нашли инородный предмет в носу, которым оказалась двухсантиметровая резиновая прокладка. Медики извлекли ее.
Отмечается, что никаких серьезных последствий для здоровья ребенка нет.
4 октября, 17:55Россиянка прожила 70 лет с вишневой косточкой в носу