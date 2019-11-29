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РИА Новости

В Тбилиси оппозиционеры возобновили протесты у парламента

10:45 29.11.2019
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© Sputnik / Shota NozadzeПолицейские дежурят у входов в парламент Грузии. 28 ноября 2019
Полицейские дежурят у входов в парламент Грузии. 28 ноября 2019
© Sputnik / Shota Nozadze
Полицейские дежурят у входов в парламент Грузии. 28 ноября 2019
ТБИЛИСИ, 29 ноя – РИА Новости. Представители оппозиционных партий возобновили акцию у парламента в Тбилиси, требуя изменения избирательной системы, передает телеканал "Рустави 2".
На кадрах телеканала видно, что протестующих - несколько десятков. В четверг сотрудники патрульной полиции расставили железные конструкции и встали в кордон на улицах, прилегающих ко входам в здание. В пятницу железных ограждений нет, однако полицейские окружают здание парламента.
Оппозиционеры сообщают, что они хотят устроить депутатам "коридор позора". По словам оппозиционера Гиги Бокерия, "главная цель - создать парламентариям дискомфорт в ходе рабочей деятельности".
Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в столице начались акции протеста. Оппозиция выдвигает разные требования, начиная от назначения внеочередных пропорциональных выборов, заканчивая принятием новыми избирательными моделями.
Полицейские стоят в оцеплении во время акции протеста оппозиции в Грузии
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В Тбилиси оппозиционеры освистали депутатов у входа в парламент
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