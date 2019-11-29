В Тбилиси оппозиционеры возобновили протесты у парламента

Полицейские дежурят у входов в парламент Грузии. 28 ноября 2019

Полицейские дежурят у входов в парламент Грузии. 28 ноября 2019

ТБИЛИСИ, 29 ноя – РИА Новости. Представители оппозиционных партий возобновили акцию у парламента в Представители оппозиционных партий возобновили акцию у парламента в Тбилиси , требуя изменения избирательной системы, передает телеканал " Рустави 2".

На кадрах телеканала видно, что протестующих - несколько десятков. В четверг сотрудники патрульной полиции расставили железные конструкции и встали в кордон на улицах, прилегающих ко входам в здание. В пятницу железных ограждений нет, однако полицейские окружают здание парламента.

Оппозиционеры сообщают, что они хотят устроить депутатам "коридор позора". По словам оппозиционера Гиги Бокерия, "главная цель - создать парламентариям дискомфорт в ходе рабочей деятельности".