Бастрыкин посетил Сирию

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром

© Фото : СК РФ Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром

"Бастрыкин посетил Сирийскую Арабскую Республику. В ходе рабочей поездки состоялись переговоры в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром", - сказала она.

© Фото : СК РФ Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком © Фото : СК РФ Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком

В ходе переговоров было отмечено, что за последнее время была проделана большая работа по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти в САР.

По словам Петренко, участники переговоров отметили необходимость контактов правоохранителей РФ и САР для оперативного расследования террористических преступлений, подчеркнув, что причастные должны быть привлечены к уголовной ответственности. Сообщается, что Бастрыкин также рассказал о новейших криминалистических методиках.

Кроме того, Бастрыкин встретился в Дамаске с российским послом в Сирии Александром Ефимовым и дипломатами посольства. Председатель СК РФ поблагодарил сотрудников российского посольства за содействие и помощь в организации работы следователей в САР, а особо отличившиеся дипломаты награждены медалями СК РФ.

© Фото : СК РФ Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации Александром Ефимовым © Фото : СК РФ Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации Александром Ефимовым

"В этот же день председатель Следственного комитета прибыл на российскую авиабазу в Хмеймим, где в ходе оперативного совещания заслушал доклады следователей о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики", - добавила официальный представитель СК РФ.