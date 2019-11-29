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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-29T11:16+0300
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РИА Новости

Бастрыкин посетил Сирию

10:44 29.11.2019 (обновлено: 11:16 29.11.2019)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин посетил Сирию, провел переговоры в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности и министром юстиции САР, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Бастрыкин посетил Сирийскую Арабскую Республику. В ходе рабочей поездки состоялись переговоры в Дамаске с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком и министром юстиции Сирии Хишамом Аш-Шааром", - сказала она.
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с начальником Бюро национальной безопасности Сирийской Арабской Республики Али Мамлюком
В ходе переговоров было отмечено, что за последнее время была проделана большая работа по борьбе с терроризмом и экстремизмом, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти в САР.
По словам Петренко, участники переговоров отметили необходимость контактов правоохранителей РФ и САР для оперативного расследования террористических преступлений, подчеркнув, что причастные должны быть привлечены к уголовной ответственности. Сообщается, что Бастрыкин также рассказал о новейших криминалистических методиках.
Кроме того, Бастрыкин встретился в Дамаске с российским послом в Сирии Александром Ефимовым и дипломатами посольства. Председатель СК РФ поблагодарил сотрудников российского посольства за содействие и помощь в организации работы следователей в САР, а особо отличившиеся дипломаты награждены медалями СК РФ.
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации Александром Ефимовым
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации Александром Ефимовым
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин во время встречи с Чрезвычайным и полномочным Послом Российской Федерации Александром Ефимовым
"В этот же день председатель Следственного комитета прибыл на российскую авиабазу в Хмеймим, где в ходе оперативного совещания заслушал доклады следователей о ходе расследования преступлений, совершенных в отношении российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики", - добавила официальный представитель СК РФ.
Отмечается, что Бастрыкин также дал поручения и рекомендации по конкретным уголовным делам. Одновременно глава СК РФ отметил высокий профессионализм сотрудников ведомства при работе в Сирии. По словам Петренко, Бастрыкин также обратил внимание на необходимость строгого соблюдения мер безопасности учитывая, что на большинстве освобожденных территорий не так давно находились незаконные вооруженные формирования.
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Война в СирииСледственный комитет РФАлександр БастрыкинСирия
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