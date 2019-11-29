Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

Вредоносное ПО захватывает банковские программы на зараженном устройстве, а затем автоматически переводит средств жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют "автозалив".

По их данным, вирус может маскироваться под мобильную игру, электронный документ или книгу. Подобные ссылки распространяются на сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами, торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. После скачивания и установки вредоносного ПО оно начинает действовать без ведома пользователя.