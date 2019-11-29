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РИА Новости

Российские банки обнаружили на Android новый вирус, похищающий деньги

10:44 29.11.2019 (обновлено: 12:33 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские банки зафиксировали случаи мошенничества с помощью нового вируса, использующего уязвимости в приложениях операционной системы Android. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Group-IB.
Вредоносное ПО захватывает банковские программы на зараженном устройстве, а затем автоматически переводит средств жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют "автозалив".
По их данным, вирус может маскироваться под мобильную игру, электронный документ или книгу. Подобные ссылки распространяются на сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами, торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. После скачивания и установки вредоносного ПО оно начинает действовать без ведома пользователя.
По данным РБК, с новым вирусом столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ). Появление нового вида троянов также подтвердили в "Лаборатории Касперского".
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
02:11
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
910846218
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Лаборатория КасперскогоGroup-IBТехнологии
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