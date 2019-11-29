Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке

По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). Как заявляет следствие, в частности, деньги были получены за заключение договоров с АО "АТП" на поставку топлива и его своевременную оплату, приемку и подписание соответствующих документов независимо от качества топлива, а также за иные действия, которым Быков способствовал в силу должностного положения.