Эксперты прокомментировали новый способ кражи денег с банковских карт

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Эксперты, опрошенные РИА Новости, дали советы, как вести себя при встрече с мошенниками у банкоматов.

О том, как мошенники применяют для вымогательства денег старую схему с "потерянным кошельком", рассказал "Известиям" Серж Гатилов. По его словам, теперь злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, а затем заявляют вынувшему ее человеку, что со счета списаны деньги, и с угрозами требуют их вернуть.

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин назвал эту схему "банальным грабежом". Он отметил, что тем, кто столкнулся с подобной ситуацией, прежде всего следует вызвать полицию. Кроме того, можно напомнить мошенникам, что все действия пользователей фиксирует камера банкомата, добавил эксперт.

"Плюс к этому можно затребовать подтверждения транзакций, эсэмэски, сведения из клиент-банка, распечатку на чеке и т. д.", — сказал Никитин.

По мнению главы аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, очень важно сохранять спокойствие. "Если жертва вызовет полицию по 112, вспомнит, что с карты невозможно снять деньги без пин-кода, осознает, что происходящее снимает внешняя камера и камера в банкомате, то мошенники ретируются", — уверен он.

Вызывать полицию советует и первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. При этом он подчеркнул, что сделать это нужно самому, иначе на место может явиться переодетый в форму злоумышленник. "Мошенники, скорее всего, очень быстро сбегут, так как банкоматы оснащены камерами видеонаблюдения и записывают операции клиентов", — считает собеседник агентства.