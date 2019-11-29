Выставка графики передвижников открылась в Третьяковской галерее

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Масштабная экспозиция "Неизвестные передвижники. Графика второй половины XIX века" с работами Валентина Серова, Ильи Репина, Василия Сурикова открылась в Государственной Третьяковской галерее.

На выставке представлены графические работы известных живописцев Ивана Крамского, Льва Лагорио, Исаака Левитана, Василия Сурикова, Валентина Серова, Николая Ге, Ильи Репина и многих других за период с 1871-го по середину 1910-х годов. Выставочный проект собрал подготовительные работы передвижников к картинам, авторские реплики с живописных произведений, а также "картинки с выставки", изображающие посетителей.

"Это будет своеобразный квест для зрителей... Не предназначенная, может быть, для посторонних глаз, таящаяся в тиши мастерской графика была очень свободна. Постепенно формировались качества культа незаконченности, открытости процесса, возможности следить за рукой художника, и к исходу передвижнической эпохи они уже становятся достаточно заметными, ведь передвижники были очень открыты к любому новому", - добавила куратор экспозиции Ирина Шуманова.

Организаторы выставочного проекта стремились показать те жанры графики, что существовали во второй половине XIX. "В первом зале мы собрали все виды графики, которые были, второй зал - эскизы, третий - этюды, четвертый - реплики. Два последних зала - это те произведения, которые сами были графическими на передвижных выставках", - поделилась она, отметив, что выставка получилась очень логичной.