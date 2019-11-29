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РИА Новости

В МИД отметили низкий потенциал напряженности в Арктике

10:26 29.11.2019 (обновлено: 12:20 29.11.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПосол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
© РИА Новости / Нина Зотина
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Арктике нет проблем, требующих силового решения, это регион с низким потенциалом напряженности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Стоит заметить, что в Арктике нет проблем, которые нужно было бы решать силовыми методами. Наоборот, рассматриваем Арктику как регион с низким потенциалом напряженности, но большим потенциалом для сотрудничества и объединения усилий перед общими вызовами", - сказал он.
"Надеемся, что все арктические государства, принявшие на себя обязательства по поддержанию в Арктике мира, стабильности и конструктивного взаимодействия, будут безоговорочно этим руководствоваться", - добавил дипломат.
Москва последовательно выступает за экономическое, а не исключительно военное освоение Арктики, заявил Корчунов. Он также отметил, что Россия осуществляет полеты своих военных самолетов и передвижения своих кораблей в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.
Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>
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