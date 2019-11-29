В МИД отметили низкий потенциал напряженности в Арктике

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Арктике нет проблем, требующих силового решения, это регион с низким потенциалом напряженности, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Стоит заметить, что в Арктике нет проблем, которые нужно было бы решать силовыми методами. Наоборот, рассматриваем Арктику как регион с низким потенциалом напряженности, но большим потенциалом для сотрудничества и объединения усилий перед общими вызовами", - сказал он.
"Надеемся, что все арктические государства, принявшие на себя обязательства по поддержанию в Арктике мира, стабильности и конструктивного взаимодействия, будут безоговорочно этим руководствоваться", - добавил дипломат.
Москва последовательно выступает за экономическое, а не исключительно военное освоение Арктики, заявил Корчунов. Он также отметил, что Россия осуществляет полеты своих военных самолетов и передвижения своих кораблей в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.