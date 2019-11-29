В МИД отметили низкий потенциал напряженности в Арктике

"Стоит заметить, что в Арктике нет проблем, которые нужно было бы решать силовыми методами. Наоборот, рассматриваем Арктику как регион с низким потенциалом напряженности, но большим потенциалом для сотрудничества и объединения усилий перед общими вызовами", - сказал он.