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РИА Новости

В МИД рассказали, чем грозит выход США из Договора о РСМД

10:23 29.11.2019 (обновлено: 12:21 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПосол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. После выхода США из ДРСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракет средней и меньшей дальности в северных широтах, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"После состоявшегося выхода Вашингтона из Договора о РСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракетно-ядерных средств средней и меньшей дальности в различных регионах мира, включая северные широты", - сказал он.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>
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Выход США из договора о РСМДМИД РФСШАВ мире
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