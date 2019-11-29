США стремятся к военному превосходству в Арктике, заявили в МИД

"Под прикрытием противодействия искусственно раздутым российской и китайской угрозам США решают задачи по обеспечению собственного подавляющего военно-технического превосходства, позволяющего диктовать американцам свои условия с позиции силы. В том числе, с вполне конкретной целью установления контроля над ресурсной базой и транспортными путями в Арктическом регионе", - заявил он.

"Скулеж и бредни". Военный эксперт о планах "сдерживания" РФ в Арктике Командующий ВВС США в Европе заявил о планах "сдерживания" российской деятельности в Арктическом регионе. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Корчунов привел примеры активности Вашингтона, в которых проявляются его намерения. В частности, США ведут работу по развитию северного сегмента глобальной системы ПРО, планируя к 2023 году разместить на Аляске 20 ракет-перехватчиков в дополнение к уже развернутым там 44 единицам. Кроме того, НАТО приняла решение о создании нового Атлантико-арктического командования и ежегодно наращивает масштаб и частоту учений в регионе. Также возобновил боевое дежурство расформированный после окончания "холодной войны" Второй флот ВМС США.