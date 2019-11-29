США стремятся к военному превосходству в Арктике, заявили в МИД

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США стремятся к военному превосходству, чтобы контролировать ресурсы и транспортные пути Арктики, прикрываясь раздутой угрозой, якобы исходящей от РФ и КНР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Под прикрытием противодействия искусственно раздутым российской и китайской угрозам США решают задачи по обеспечению собственного подавляющего военно-технического превосходства, позволяющего диктовать американцам свои условия с позиции силы. В том числе, с вполне конкретной целью установления контроля над ресурсной базой и транспортными путями в Арктическом регионе", - заявил он.
Корчунов привел примеры активности Вашингтона, в которых проявляются его намерения. В частности, США ведут работу по развитию северного сегмента глобальной системы ПРО, планируя к 2023 году разместить на Аляске 20 ракет-перехватчиков в дополнение к уже развернутым там 44 единицам. Кроме того, НАТО приняла решение о создании нового Атлантико-арктического командования и ежегодно наращивает масштаб и частоту учений в регионе. Также возобновил боевое дежурство расформированный после окончания "холодной войны" Второй флот ВМС США.