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РИА Новости

США стремятся к военному превосходству в Арктике, заявили в МИД

10:21 29.11.2019 (обновлено: 12:21 29.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. США стремятся к военному превосходству, чтобы контролировать ресурсы и транспортные пути Арктики, прикрываясь раздутой угрозой, якобы исходящей от РФ и КНР, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Под прикрытием противодействия искусственно раздутым российской и китайской угрозам США решают задачи по обеспечению собственного подавляющего военно-технического превосходства, позволяющего диктовать американцам свои условия с позиции силы. В том числе, с вполне конкретной целью установления контроля над ресурсной базой и транспортными путями в Арктическом регионе", - заявил он.
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13 августа, 19:49Сказано в эфире
"Скулеж и бредни". Военный эксперт о планах "сдерживания" РФ в АрктикеКомандующий ВВС США в Европе заявил о планах "сдерживания" российской деятельности в Арктическом регионе. Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
Корчунов привел примеры активности Вашингтона, в которых проявляются его намерения. В частности, США ведут работу по развитию северного сегмента глобальной системы ПРО, планируя к 2023 году разместить на Аляске 20 ракет-перехватчиков в дополнение к уже развернутым там 44 единицам. Кроме того, НАТО приняла решение о создании нового Атлантико-арктического командования и ежегодно наращивает масштаб и частоту учений в регионе. Также возобновил боевое дежурство расформированный после окончания "холодной войны" Второй флот ВМС США.
Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>
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АрктикаМИД РФКитайРоссияСШАВ мире
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