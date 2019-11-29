СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

"В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Суровцева Сергея Юрьевича на срок до 27 января 2020 года", - рассказала пресс-секретарь.

Ранее 30-летний Сергей Суровцев был задержан, ему предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Установить его личность позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения. Следователи сообщали, что Суровцев 27 июля, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.