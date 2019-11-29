Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T10:35+0300
https://ria.ru/20191129/1561734380.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156170/77/1561707785_0:0:926:521_1036x0_80_0_0_d71ce1f9ebd0040e9f24fe2d429cb05e.jpg
РИА Новости

СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве

10:20 29.11.2019 (обновлено: 10:35 29.11.2019)
377
© СК РФСергей Суровцев
Сергей Суровцев
© СК РФ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Суровцева Сергея Юрьевича на срок до 27 января 2020 года", - рассказала пресс-секретарь.
Ранее 30-летний Сергей Суровцев был задержан, ему предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Установить его личность позволили свидетельские показания и анализ видео с камер наблюдения. Следователи сообщали, что Суровцев 27 июля, находясь на Тверской улице, поднял секцию металлического ограждения, нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
2020012
Обсудить 0
РосгвардияМосковская городская думаСергей СуровцевСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Оренбурге начали проверку после смерти девушки в отделении полиции
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей
Николай Корчунов
США стремятся к военному превосходству в Арктике, заявили в МИД
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы Шараповские
Силовики задержали членов банды "Шараповские", причастной к теракту
В Ленинградской области полиция раскрыла многомиллионную кражу из храма
В Ленинградской области раскрыли кражу пожертвований из храма
Автомобиль Следственного комитета России
В Кузбассе завели дело после кражи школьницей шампанского из магазина
Порт в Севастополе
На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Сотрудник полиции
Полиция задержала подозреваемых в поджоге музея в Старой Ладоге
Статуя Фемиды в суде
"Нафтогаз" подал в латвийский суд ходатайство по спору с "Газпромом"
Здание Министерства иностранных дел РФ
НАТО "затягивает" в Арктику далекие от региона страны, заявили в МИД
Полицейский
В Приморье полиция начала проверку из-за драки в школе
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
В Югре два человека погибли при пожаре в жилом доме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Лента новостейМолния