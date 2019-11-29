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РИА Новости

Круглый стол о битве за Москву

10:16 29.11.2019 (обновлено: 10:19 29.11.2019)
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3 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Битва за Москву: неизвестные страницы истории".
Участники:
- заместитель председателя Комиссии по делам ветеранов Общественной палаты Москвы, генерал-майор ФСБ в запасе, военный историк Михаил МИХАЛЬЧЕВ;
- заведующий сектором истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы, генерал-майор Владимир КАРИМОВ.

К разговору также приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, которому предшествовали весьма драматические события осени 1941 года, когда враг оказался у ворот столицы. В интересах фронта были задействованы все силы и средства, включая гражданское население. Защитники Москвы стояли насмерть и победили. Впервые во Второй мировой войне Красная Армия остановила, а затем отбросила гитлеровцев от Москвы на 100–250 км, тем самым переломив ход войны. План "Барбаросса" – победа над СССР в "молниеносной войне" – полностью провалился. Миф о непобедимости германской армии был развеян. Битва под Москвой стала началом конца фашистской Германии.
3 декабря, в День Неизвестного солдата эксперты-историки вспомнят о Великой битве, о подвиге защитников Москвы, расскажут об известных и малоизвестных эпизодах обороны и контрнаступления.

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