Круглый стол о битве за Москву

Участники:
- заместитель председателя Комиссии по делам ветеранов Общественной палаты Москвы, генерал-майор ФСБ в запасе, военный историк Михаил МИХАЛЬЧЕВ;
- заведующий сектором истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы, генерал-майор Владимир КАРИМОВ.
К разговору также приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, которому предшествовали весьма драматические события осени 1941 года, когда враг оказался у ворот столицы. В интересах фронта были задействованы все силы и средства, включая гражданское население. Защитники Москвы стояли насмерть и победили. Впервые во Второй мировой войне Красная Армия остановила, а затем отбросила гитлеровцев от Москвы на 100–250 км, тем самым переломив ход войны. План "Барбаросса" – победа над СССР в "молниеносной войне" – полностью провалился. Миф о непобедимости германской армии был развеян. Битва под Москвой стала началом конца фашистской Германии.
3 декабря, в День Неизвестного солдата эксперты-историки вспомнят о Великой битве, о подвиге защитников Москвы, расскажут об известных и малоизвестных эпизодах обороны и контрнаступления.
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- заместитель председателя Комиссии по делам ветеранов Общественной палаты Москвы, генерал-майор ФСБ в запасе, военный историк Михаил МИХАЛЬЧЕВ;
- заведующий сектором истории народного ополчения Государственного музея обороны Москвы, генерал-майор Владимир КАРИМОВ.
К разговору также приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой, которому предшествовали весьма драматические события осени 1941 года, когда враг оказался у ворот столицы. В интересах фронта были задействованы все силы и средства, включая гражданское население. Защитники Москвы стояли насмерть и победили. Впервые во Второй мировой войне Красная Армия остановила, а затем отбросила гитлеровцев от Москвы на 100–250 км, тем самым переломив ход войны. План "Барбаросса" – победа над СССР в "молниеносной войне" – полностью провалился. Миф о непобедимости германской армии был развеян. Битва под Москвой стала началом конца фашистской Германии.
3 декабря, в День Неизвестного солдата эксперты-историки вспомнят о Великой битве, о подвиге защитников Москвы, расскажут об известных и малоизвестных эпизодах обороны и контрнаступления.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
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