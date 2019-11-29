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РИА Новости

НАТО "затягивает" в Арктику далекие от региона страны, заявили в МИД

10:16 29.11.2019 (обновлено: 12:21 29.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военная активность НАТО в Арктике, в которую альянс затягивает внерегиональные страны, усиливает военно-политическую напряженность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", - заявил он.
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Дипломат добавил, что "в эту сомнительную деятельность затягиваются внерегиональные и не присоединившиеся к военным союзам государства". "Далекие от Арктики страны стали включать Арктику в зону своей военной деятельности", - сказал он.
В качестве примеров Корчунов привел военную арктическую стратегию минобороны Великобритании 2018 года и доклад министерства вооруженных сил Франции 2019 года, в котором обосновывается целесообразность французского военного присутствия в Арктике.
Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>
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АрктикаМИД РФНАТОРоссияВ мире
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