НАТО "затягивает" в Арктику далекие от региона страны, заявили в МИД

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Военная активность НАТО в Арктике, в которую альянс затягивает внерегиональные страны, усиливает военно-политическую напряженность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", - заявил он.
Дипломат добавил, что "в эту сомнительную деятельность затягиваются внерегиональные и не присоединившиеся к военным союзам государства". "Далекие от Арктики страны стали включать Арктику в зону своей военной деятельности", - сказал он.
В качестве примеров Корчунов привел военную арктическую стратегию минобороны Великобритании 2018 года и доклад министерства вооруженных сил Франции 2019 года, в котором обосновывается целесообразность французского военного присутствия в Арктике.
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