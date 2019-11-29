НАТО "затягивает" в Арктику далекие от региона страны, заявили в МИД

"Все более заметной тенденцией, вызывающей военно-политическую напряженность, становится интернационализация военной активности в Арктике, усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО", - заявил он.

Дипломат добавил, что "в эту сомнительную деятельность затягиваются внерегиональные и не присоединившиеся к военным союзам государства". "Далекие от Арктики страны стали включать Арктику в зону своей военной деятельности", - сказал он.