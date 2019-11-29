Красноярская полиция начала проверку информации о продаже жира щенков

КРАСНОЯРСК, 29 ноя — РИА Новости. Красноярская полиция начала проверку данных СМИ о продаже жира щенков, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Красноярскому краю.
Ранее ряд местных СМИ написали, что на сайте объявлений появилось предложение о продаже собачьего жира из щенков лаек в Красноярске. В информации сообщалось, что автор занимается разведением лаек уже 15 лет.
"По факту материала в СМИ об объявлении проводится проверка. По итогам будет принято решение", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что видели информацию о продаже, хотя она позднее была удалена с сайта объявлений.
Корреспондент РИА Новости позвонил по телефону, указанному в объявлении, и ему сообщили, что жира щенков уже нет в продаже.
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