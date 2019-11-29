Красноярская полиция начала проверку информации о продаже жира щенков

"По факту материала в СМИ об объявлении проводится проверка. По итогам будет принято решение", — сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что видели информацию о продаже, хотя она позднее была удалена с сайта объявлений.

Корреспондент РИА Новости позвонил по телефону, указанному в объявлении, и ему сообщили, что жира щенков уже нет в продаже.