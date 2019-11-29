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РИА Новости

Россия предложила восстановить военно-политической диалог в Арктике

10:09 29.11.2019 (обновлено: 12:20 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНиколай Корчунов
Николай Корчунов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Корчунов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия предлагает наладить контакты военных экспертов стран Арктики в качестве первого шага к восстановлению полноформатного военно-политического диалога в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.
"Отмечая необходимость укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых видов эскалации, выступаем за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств для обсуждения вопросов так называемой "жесткой" безопасности. Эффективным механизмом поддержания региональной стабильности были ежегодные встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Арктического совета", - заявил он.
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"В интересах возобновления совместной работы предлагаем в качестве первого шага наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств, которые могли бы обсудить все аспекты, связанные с рисками, вызовами и угрозами военной или так называемой "жесткой" безопасности", - добавил дипломат.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов заявил, что ежегодные встречи глав генеральных штабов стран арктической зоны надо возобновить. По его мнению, это способствовало бы сохранению низкой политической напряженности и обеспечению безопасности в этом регионе мира.
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Читайте полный текст интервью Николая Корчунова >>
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Юрий АверьяновАрктикаМИД РФВ мире
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