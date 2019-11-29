Россия предложила восстановить военно-политической диалог в Арктике

Эксперт: США прекрасно понимают, кто доминирует в Арктике США опасаются, что Россия произвольно установит границы шельфа в Арктике. В эфире радио Sputnik директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов высказал мнение, что Соединенные Штаты привыкли судить по себе.