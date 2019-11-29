В Арзамасе рабочему оторвало руку упавшей на стройке стрелой крана

По версии следствия, 28 ноября на строительной площадке на улице Молокозаводской в Арзамасе при производстве разгрузочных работ с применением стрелового крана оборвался трос и упала стрела крана. Рабочему, находившемуся в кузове грузового автомобиля, оторвало руку.