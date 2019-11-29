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РИА Новости

В Арзамасе рабочему оторвало руку упавшей на стройке стрелой крана

10:09 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Руку ампутировало рабочему на стройке в Арзамасе упавшей стрелой крана, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 28 ноября на строительной площадке на улице Молокозаводской в Арзамасе при производстве разгрузочных работ с применением стрелового крана оборвался трос и упала стрела крана. Рабочему, находившемуся в кузове грузового автомобиля, оторвало руку.
"Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительстве строительных работ). Следователи СК изымают необходимую документацию, назначают экспертизы. В ходе расследования следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за безопасность при проведении строительных работ. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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