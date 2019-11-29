В Арзамасе рабочему оторвало руку упавшей на стройке стрелой крана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя — РИА Новости. Руку ампутировало рабочему на стройке в Арзамасе упавшей стрелой крана, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, 28 ноября на строительной площадке на улице Молокозаводской в Арзамасе при производстве разгрузочных работ с применением стрелового крана оборвался трос и упала стрела крана. Рабочему, находившемуся в кузове грузового автомобиля, оторвало руку.
"Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при строительстве строительных работ). Следователи СК изымают необходимую документацию, назначают экспертизы. В ходе расследования следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственным за безопасность при проведении строительных работ. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.