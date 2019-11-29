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РИА Новости

Бывший премьер Японии Ясухиро Накасонэ умер в возрасте 101 года

10:07 29.11.2019
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© REUTERS / Toshiyuki AizawaЯсухиро Накасонэ
Ясухиро Накасонэ
© REUTERS / Toshiyuki Aizawa
Ясухиро Накасонэ
ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии, крупный политик эпохи "холодной войны" Ясухиро Накасонэ скончался в Токио в возрасте 101 года, сообщил телеканал NHK.
Ясухиро Накасонэ стал вторым по продолжительности жизни среди японских политиков, занимавших пост премьер-министра. За свою долгую жизнь и карьеру Накасонэ успел увидеть крупнейшие изменения XX и XXI веков. Во время Второй мировой войны он был на флоте, после чего поступил в министерство внутренних дел. В разные годы занимал посты министра транспорта, министра науки, министра обороны. Выступал за ассигнования государства на разработки в области мирного использования атомной энергии.
Став премьер-министром Японии в 1982 году, Накасонэ выступал за "подведение итогов послевоенной политики Японии". Накасонэ был известен своими дружескими отношениями с американским президентом Рональдом Рэйганом: лидеры называли друг друга "Ясу" и "Рон". В 1983 году он принимал Рейгана у себя на даче под Токио, потом в 1992 году он пригласил сюда первого президента СССР Михаила Горбачева. Оба к тому моменту уже оставили свои посты. Первая встреча с Горбачевым у Накасонэ состоялась в 1985 году. Считается, что именно ему принадлежит высказывание "непотопляемый авианосец" США о Японии, хотя существует утверждение, что во время интервью, от которого пошло это выражение, Накасонэ назвал Японию "большим кораблем", а более объемный образ принадлежит переводчику. В то же время Накасонэ критиковали за излишнее сближение с США, называя "мальчиком на побегушках" у Рональда Рейгана. За 4 с лишним года пребывания у власти он совершил 23 визита за рубеж.
Ясухиро Накасонэ был награжден одной из высших наград страны – Высшим орденом Хризантемы на большой ленте.
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Ясухиро НакасонэЯпонияТокиоВ мире
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