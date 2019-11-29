Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР

Как сообщил МИД РК, утром в пятницу Ли До Хун провел телефонные переговоры со спецпредставитель США по КНДР Стивеном Биганом. Разговор с главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки состоялся еще вечером четверга. Спецпредставители обсудили будущую кооперацию в связи с действиями КНДР и ответные шаги.