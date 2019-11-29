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РИА Новости

Спецпредставители Южной Кореи, Японии и США обсудили пуск ракет КНДР

10:03 29.11.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiРакетный пуск КНДР
Ракетный пуск КНДР
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Ракетный пуск КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун провел телефонные переговоры со своими коллегами из США и Японии и обсудил с ними последний запуск ракет КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на МИД РК.
Как сообщил МИД РК, утром в пятницу Ли До Хун провел телефонные переговоры со спецпредставитель США по КНДР Стивеном Биганом. Разговор с главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Сигэки Такидзаки состоялся еще вечером четверга. Спецпредставители обсудили будущую кооперацию в связи с действиями КНДР и ответные шаги.
Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.
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