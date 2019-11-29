Путин поприветствовал участников форума "Россия - исламский мир"

"Вам предстоит рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся расширения межконфессионального диалога, сохранения гражданского мира и социальной стабильности в условиях религиозного многообразия... Рассчитываю, что вы проведёте конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши идеи и инициативы послужат укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами", - говорится в телеграмме.