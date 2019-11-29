Путин поприветствовал участников форума "Россия - исламский мир"

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников заседания группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Уфе, выразив надежду, что форум укрепит доверие между странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вам предстоит рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся расширения межконфессионального диалога, сохранения гражданского мира и социальной стабильности в условиях религиозного многообразия... Рассчитываю, что вы проведёте конструктивные, содержательные дискуссии, а ваши идеи и инициативы послужат укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами", - говорится в телеграмме.
По словам президента, символично, что эта встреча приурочена к пятидесятилетию Организации исламского сотрудничества, с которой Россия активно и успешно взаимодействует по многим направлениям.
"Нас объединяет приверженность принципам справедливого демократического миропорядка, стремление к обеспечению верховенства права в международных делах, к упрочению стабильности и безопасности на всех континентах", - отметил Путин.
По словам главы государства, важно, что Россия и члены Организации исламского сотрудничества координируют усилия по противодействию глобальным угрозам и вызовам, урегулированию региональных конфликтов и решению различных гуманитарных проблем.