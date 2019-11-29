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РИА Новости

На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму

10:00 29.11.2019 (обновлено: 10:53 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПорт в Севастополе
Порт в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вашингтон планировал разместить в Крыму "дипломатическое представительство" еще во времена президента Виктора Ющенко. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.
Он отметил, что эта тема активно обсуждалась после того, как в 2008 году Киев не получил план действий по членству в НАТО. По словам Хандогия, из-за этого он встретился с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве, одним из пунктов которой была возможность расширения американского присутствия в Крыму.
"А ты знаешь, что там было интересно, я вспомню — там был, мы над этим пунктом очень долго говорили, о создании в Симферополе, в Крыму, почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки", — сказал Хандогий.
Его собеседник, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко подтвердил, что "очень хорошо обсуждал" этот вопрос с Уильямом Тейлором, американским послом на Украине в 2006-2009 годах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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20164642651
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РоссияКрымУкраинаВладимир ХандогийСитуация на УкраинеНАТОКондолиза РайсВладимир ОгрызкоВиктор ЮщенкоСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, вам вполне хватило американского посольства в Киеве, чтобы за печеньки страну под откос пустить.
29 ноября, 10:13
Von Stirliz
5721001
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