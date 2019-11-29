На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Вашингтон планировал разместить в Крыму "дипломатическое представительство" еще во времена президента Виктора Ющенко. Об этом рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.
Он отметил, что эта тема активно обсуждалась после того, как в 2008 году Киев не получил план действий по членству в НАТО. По словам Хандогия, из-за этого он встретился с тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве, одним из пунктов которой была возможность расширения американского присутствия в Крыму.
"А ты знаешь, что там было интересно, я вспомню — там был, мы над этим пунктом очень долго говорили, о создании в Симферополе, в Крыму, почетного или какого-то дипломатического присутствия Соединенных Штатов Америки", — сказал Хандогий.
Его собеседник, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко подтвердил, что "очень хорошо обсуждал" этот вопрос с Уильямом Тейлором, американским послом на Украине в 2006-2009 годах.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.