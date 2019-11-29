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РИА Новости

Роскачество предостерегло от интернет-мошенников в "Черную пятницу"

09:31 29.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРаспродажи в столичных магазинах
Распродажи в столичных магазинах
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Роскачество рассказало, как распознать мошенников, прикрывающихся интернет-продажами, особенно в "Черную пятницу", рекомендации приводятся в сообщении организации.
"В "Черную пятницу", пользуясь относительно новой традицией дней больших распродаж, в том числе, в интернете, мошенники проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок они могут реализовывать контрафактные и фальсифицированные товары, использовать ажиотаж с целью кражи средств, получая данные банковских карт пользователей", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.
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Роскачество рассказало, как избежать мошенничества при покупках в интернете
Чтобы не попасть на уловки мошенников в сети, Роскачество рекомендует не переходить на сайты магазинов по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок или социальных сетей и обязательно проверить доменное имя: оно должно быть достоверным, а не схожим из-за специальных ошибок. Кроме того, стоит запросить дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. "Если домен был зарегистрирован недавно (две недели и менее) подумайте дважды прежде, чем совершать там покупки", - предупреждают эксперты.
Важно проверить, использует ли сайт протокол "https" и имеет ли действующий сертификат безопасности: об этом говорят символы "https" и изображение "замочка" в адресной строке. "Если символов нет, никогда не вводите на сайте свои персональные данные. Это особенно опасно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям", - отмечается в сообщении.
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Роскачество также рекомендует изучить информацию об оплате перед покупкой: реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька говорят о том, что покупать что-либо на таком сайте крайне не рекомендуется.
Отдельные рекомендации - по поводу розыгрышей и конкурсов: надо убедиться в их законности, получить максимум информации о призе и его доставке, и внимательно изучить все условия, в том числе в разделе персональных данных.
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РоскачествоРоссияТехнологииОбщество
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