Список высокозатратных нозологий могут расширить до 14 с 1 января

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Минздрав России рассчитывает, что федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний может быть расширен с 12 до 14 нозологий уже с 1 января 2020 года, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний. Законопроект предусматривает передачу полномочий по организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных двумя редкими (орфанными) заболеваниями, Минздраву РФ на федеральном уровне. Сейчас лекарства за счет федерального бюджета закупаются по 12 высокозатратным нозологиям.
"С 1 января должно быть включено, потому что заключение положительное есть на законопроект, я думаю, что Дума успеет принять в трех чтениях. Просто у нас нет проблем, мы эти препараты уже закупаем для других нозологий", - рассказала Максимкина РИА Новости.