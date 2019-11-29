Список высокозатратных нозологий могут расширить до 14 с 1 января

"С 1 января должно быть включено, потому что заключение положительное есть на законопроект, я думаю, что Дума успеет принять в трех чтениях. Просто у нас нет проблем, мы эти препараты уже закупаем для других нозологий", - рассказала Максимкина РИА Новости.