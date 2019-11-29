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РИА Новости

В ИРИ предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса

09:25 29.11.2019 (обновлено: 09:27 29.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий СысоевУрок информатики
Урок информатики
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Урок информатики. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Разработанные Минпросвещения новые школьные стандарты по информатике являются шагом вперед в плане развития цифровых навыков учащихся, однако более продуктивным было бы введение этого предмета с пятого - шестого класса, сообщил РИА Новости председатель правления Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров.
Минпросвещения разработало проекты новых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, которые планируется утвердить к концу 2019 года. Согласно проекту ФГОС основного общего образования учебного предмета "Информатика", обучение информатике начинается в седьмом - девятом классах.
"В вопросе развития цифровых навыков новый образовательный стандарт становится шагом вперед в сравнении с ранее использующимися школьными программами. В ближайшие 10 лет в России должны появиться дополнительно 2 миллиона IT-специалистов, чтобы мы могли успешно участвовать в глобальной технологической гонке. Для решения данного кадрового вопроса необходима системная подготовка будущих профессионалов, начиная со школьной скамьи", - рассказал Петров.
"Видится целесообразным расширение возрастных групп, вовлеченных в процесс формирования цифровых навыков и компетенций", - подчеркнул он. Глава ИРИ считает, что школьникам седьмого - девятого классов предлагается большой объем материала, усвоить который не получится при нагрузке в один час в неделю.
В сентябре ИРИ, по его словам, провел исследование "Российская школа 2030", по его итогам было представлено девять новых дисциплин, среди которых робототехника, киберспорт и программирование, а также футуристичные VR-архитектура и квантовые технологии.
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Петров считает введение информатики лишь в старших классах не лучшим решением. Он отметил, что основы цифровых навыков закладываются намного раньше: самостоятельно использовать компьютер, знакомиться с интернетом современные дети начинают с начальной школы. Пользовательские навыки вроде поиска информации в интернете, работы с файловой системой, создания и оформления текстовых документов востребованы существенно раньше седьмого класса, их отсутствие негативно сказывается на эффективности обучающего процесса.
"Кроме того, есть и реальные риски, так как сегодня интернет предоставляет большие возможности – безграничный доступ информации, онлайн-обучение, общение. И в то же время несет определенные угрозы, становясь источником ложной информации, каналом вовлечения подростков в деструктивные группы и течения", - добавил эксперт, отметив, что детям нужно давать инструменты безопасного пребывания в сети как можно раньше.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинпросвещенияИнститут развития интернетаСергей ПетровМоскваРоссияОбщество
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