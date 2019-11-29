Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз в течение минувших суток открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий заявил, что в четверг в результате обстрела со стороны украинских силовиков ранены два сотрудника Народной милиции ЛНР. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За прошедшие сутки зафиксирован один обстрел территории республики со стороны ВСУ", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что украинские силовики вели огонь по району населенного пункта Донецкий из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.