Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Пять шагов по реинтеграции: в СНБО придумали, как вернуть Донбасс Всем известно, дорога в какое место выложена благими намерениями. В Киеве, похоже, совсем забыли об этом крылатом выражении. Зато фантазируют там с усиленной энергией.