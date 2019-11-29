Лукашевич посоветовал послу США при ОБСЕ изучить текст "Минска-2"

Ранее Гилмор в интервью Deutsche Welle в преддверии "нормандского" саммита заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе в первую очередь зависит от действий России, которая должна вывести своих военных с украинской территории.

"Он лишь вскользь упоминает о Минских соглашениях и сводит все к тому, что мир наступит лишь если Россия предпримет некие шаги по деэскалации. Нам давно и хорошо знаком подход западных коллег, которые не мытьем, так катаньем стремятся представить внутриукраинский кризис как конфликт между Россией и Украиной. Хорошо известны и их рассуждения о мнимой "агрессии" и "оккупации" Россией украинской территории. Такие пассажи являются отражением той виртуальной реальности, в которой давно живут некоторые страны Запада, включая США", - заявил Лукашевич РИА Новости.

"Вместе с тем, если бы уважаемый господин посол повнимательнее вчитался в текст Минских соглашений, то смог бы, вероятно, лучше понять суть происходящего в Донбассе и каков путь к урегулированию", - добавил собеседник агентства, напомнив, что минский "Комплекс мер" от 12 февраля 2015 года является единственной признанной всеми основой урегулирования. "Он подписан представителями Киева, Донецка и Луганска, одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и содержит набор их обязательств как в сферах политики и безопасности, так и в социально-экономической и гуманитарной областях. О России там нет ни слова", - уточнил постпред РФ.

Он также напомнил, что Россия совместно с Францией и Германией в рамках "нормандского формата" оказывает Киеву консультативную и экспертную помощь в выстраивании диалога с Донецком и Луганском.