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РИА Новости

Лукашевич посоветовал послу США при ОБСЕ изучить текст "Минска-2"

09:10 29.11.2019 (обновлено: 09:13 29.11.2019)
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рекомендовал послу США при ОБСЕ Джеймсу Гилмору, заявившему, что урегулирование конфликта в Донбассе зависит от российских действий, внимательнее изучить текст Минских соглашений.
Ранее Гилмор в интервью Deutsche Welle в преддверии "нормандского" саммита заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе в первую очередь зависит от действий России, которая должна вывести своих военных с украинской территории.
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"Он лишь вскользь упоминает о Минских соглашениях и сводит все к тому, что мир наступит лишь если Россия предпримет некие шаги по деэскалации. Нам давно и хорошо знаком подход западных коллег, которые не мытьем, так катаньем стремятся представить внутриукраинский кризис как конфликт между Россией и Украиной. Хорошо известны и их рассуждения о мнимой "агрессии" и "оккупации" Россией украинской территории. Такие пассажи являются отражением той виртуальной реальности, в которой давно живут некоторые страны Запада, включая США", - заявил Лукашевич РИА Новости.
"Вместе с тем, если бы уважаемый господин посол повнимательнее вчитался в текст Минских соглашений, то смог бы, вероятно, лучше понять суть происходящего в Донбассе и каков путь к урегулированию", - добавил собеседник агентства, напомнив, что минский "Комплекс мер" от 12 февраля 2015 года является единственной признанной всеми основой урегулирования. "Он подписан представителями Киева, Донецка и Луганска, одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и содержит набор их обязательств как в сферах политики и безопасности, так и в социально-экономической и гуманитарной областях. О России там нет ни слова", - уточнил постпред РФ.
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Он также напомнил, что Россия совместно с Францией и Германией в рамках "нормандского формата" оказывает Киеву консультативную и экспертную помощь в выстраивании диалога с Донецком и Луганском.
"Сам же минский процесс зиждется на необходимости всеобъемлющего политического урегулирования, во главе угла которого - предоставление Донбассу особого статуса на постоянной основе. Киев взял на себя это обязательство, как и задачу осуществить соответствующие конституционные изменения. Однако спустя почти пять лет после подписания "Комплекса мер" воз и ныне там. Да, есть некоторые подвижки в разведении сил и средств в трех "пилотных точках" - Станице Луганской, Золотом и Петровском. Однако в политической сфере прогресса почти не видно", - заключил Лукашевич.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)ДонбассРеакция на события на УкраинеОБСЕАлександр ЛукашевичСШАВ мире
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